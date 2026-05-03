El Gobierno de Cuba responde amenaza de intervención de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense y alertó sobre un posible escenario de mayor confrontación.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió a las declaraciones del presidente de EUA, Donald Trump, quien afirmó que tomará el control de la isla “casi de inmediato”. El funcionario cubano aseguró que su país no cederá ante amenazas y calificó el escenario como una escalada de tensión.

El posicionamiento se dio tras una jornada marcada por movilizaciones en la isla, donde miles de personas participaron en actos oficiales en respaldo al gobierno cubano.

¿Qué dijo Cuba ante las declaraciones de Trump?

Rodríguez afirmó que el pueblo cubano mantiene firme su postura frente a cualquier presión externa y rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense.

“Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo”.

El canciller sostuvo que las afirmaciones de Trump representan una amenaza directa que eleva el nivel de tensión en la región.

Díaz-Canel advierte sobre amenaza sin precedentes

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense y alertó sobre un posible escenario de mayor confrontación.

“El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”.

“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional”.

El mandatario cubano hizo un llamado a la comunidad internacional a observar el contexto y advirtió sobre las implicaciones de una escalada militar.

¿Qué anunció Donald Trump sobre Cuba?

El presidente de EUA declaró que su gobierno podría tomar el control de Cuba, aunque señaló que primero concentrará esfuerzos en otros frentes internacionales, incluyendo acciones en Irán.

También indicó el posible despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el mar Caribe como parte de su estrategia.

¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos?

La administración estadounidense reforzó las sanciones económicas contra la isla, enfocadas en sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros.

De acuerdo con la orden ejecutiva, las personas o empresas que mantengan vínculos comerciales con el gobierno cubano podrían enfrentar el bloqueo total de activos en territorio estadounidense.