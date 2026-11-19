Con dos protagonistas, un mapa inspirado en Florida y una historia ambientada en el mundo criminal, el videojuego llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Después de 13 años, Grand Theft Auto VI llega este jueves a las consolas con una expectativa mundial pocas veces vista en la industria de los videojuegos.

La nueva entrega devuelve a los jugadores a Vice City y pone a prueba la capacidad de su desarrolladora para repetir el fenómeno comercial y cultural de la quinta edición.

El título estará disponible a partir de la medianoche, según el horario local de cada región, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por la diferencia de horarios, los jugadores de Asia y otros territorios podrán comenzar a jugar varias horas antes que los de Estados Unidos.

Nueva Zelanda estuvo entre los primeros países en recibirlo. La expectativa por el estreno llevó a los proveedores de internet a prepararse para un aumento considerable en las descargas, especialmente por el tamaño del archivo: 212 gigabytes.

Kurt Rodgers, gerente de estrategia de red de Chorus New Zealand, explicó que el volumen representa más de una cuarta parte del consumo mensual de datos de un hogar promedio en el país.

En Wellington, algunos aficionados decidieron permanecer despiertos para probar el juego cuanto antes. Adam Simmons, director de fotografía de 50 años, encendió su consola apenas se habilitó el acceso y comenzó a recorrer el nuevo mundo virtual sin despertar a su esposa y a sus hijas.

Tras media hora de tiroteos, robos de vehículos y referencias a Florida, destacó los gráficos, las mecánicas y la profundidad de la narrativa. También señaló que los escenarios transmiten la sensación de estar dentro de un mundo construido con detalle.

Simmons llegó a Nueva Zelanda hace cinco meses procedente de Portland, Oregon, y bromeó con que la posibilidad de jugar antes que sus amigos había influido en su mudanza. Aunque esperaba dedicar varias horas al videojuego durante los siguientes días, reconoció que tendría que equilibrar la afición con la dirección de su propia empresa.

Lucia y Jason protagonizan una nueva historia criminal

La nueva aventura recupera Vice City, la versión ficticia de Miami que forma parte de la franquicia, pero amplía el escenario hacia Leonida, un territorio inspirado en Florida que incluye playas, autopistas, humedales, zonas de vida nocturna y pequeñas comunidades.

La historia gira alrededor de Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta cambiar su situación económica, pero termina involucrada en una red criminal.

Lucia acaba de salir de prisión, mientras que Jason es un exsoldado que se relacionó con traficantes de drogas en los Cayos de Leonida.

Cuando uno de sus trabajos delictivos sale mal, ambos quedan atrapados en una conspiración que los lleva a profundizar sus vínculos con el mundo criminal.

La historia centrada en dos personajes representa un cambio respecto a Grand Theft Auto V, que tenía tres protagonistas jugables.

La compañía responsable del videojuego ha descrito Leonida como su mundo abierto más grande y detallado hasta ahora. Para recrear la región, los desarrolladores recorrieron Miami, los Cayos de Florida y localidades cercanas; además, sobrevolaron los Everglades y estudiaron la arquitectura y la historia del sur del estado.

El resultado busca trasladar al juego distintos paisajes y ambientes del sur de Florida, más allá de las calles de Vice City.

Miami convierte el lanzamiento en una oportunidad comercial

La expectativa por GTA VI también se ha reflejado en Miami y sus alrededores, donde empresas, equipos deportivos y autoridades locales han aprovechado la conexión de la ciudad con Vice City para impulsar campañas de promoción.

El condado de Miami-Dade firmó un acuerdo promocional de $3.9 millones de dólares con la desarrolladora. Entre las acciones contempladas está la colocación de un enorme letrero con la frase “Welcome to Vice City” en la parte superior del Kaseya Center, recinto donde juega el Miami Heat.

El equipo de la NBA también tiene previsto utilizar uniformes negros y rosas inspirados en Vice City durante la víspera del estreno.

Sin embargo, la campaña ha generado críticas. Algunos funcionarios del sur de Florida cuestionaron el uso de recursos públicos para promover una franquicia cuya temática incluye robos de automóviles, tiroteos y otras actividades delictivas.

En contraste, los defensores del acuerdo consideran que la atención internacional que genera el videojuego representa una oportunidad para dar visibilidad a la región y aprovechar su impacto económico y turístico.

Una franquicia con más de 470 millones de copias vendidas

La presión sobre esta nueva entrega está relacionada con las cifras que ha conseguido la saga. En conjunto, los videojuegos de Grand Theft Auto han vendido más de $470 millones de unidades en todo el mundo.

Más de 230 millones corresponden a Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, que consiguió mil millones de dólares en ventas minoristas durante sus primeros tres días.

La expectativa por la sexta entrega también quedó reflejada en sus avances promocionales. El primer tráiler superó los 93 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas, mientras que el segundo acumuló más de 475 millones de visualizaciones en todas las plataformas en un solo día, de acuerdo con Take-Two Interactive, empresa matriz de la desarrolladora.

Incluso antes de que la mayoría de los usuarios pudiera jugarlo, GTA VI recibió ocho nominaciones a los Game Awards. Entre las categorías se encuentran juego del año, dirección de juego, narrativa, dirección de arte, banda sonora y música, diseño de audio, acción y aventura e interpretación.

La ceremonia de premiación se realizará el 10 de diciembre.

Uno de los motivos por los que la espera se prolongó fue la vigencia de Grand Theft Auto Online, el componente multijugador de la quinta entrega. Sus actualizaciones, actividades y compras dentro del juego mantuvieron activa a la comunidad durante años.



La música, uno de los elementos característicos de la franquicia, tendrá nuevamente un papel importante. Desde sus primeras entregas, la saga ha integrado estaciones de radio ficticias y selecciones musicales que acompañan a los usuarios mientras recorren las ciudades.

Para esta edición se encargó una banda sonora adaptativa original al dúo francés de música electrónica Justice, ganador del Grammy. Las composiciones están diseñadas para modificarse según el lugar donde se encuentre el jugador y las actividades que realice.

Además, el 11 de diciembre está programado el lanzamiento de Grand Theft Auto VI: Original Score, un álbum de 30 pistas que contará con colaboraciones de Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard y Gesaffelstein.

Con más de una década de espera, millones de copias vendidas y una campaña que ha despertado interés en distintos países, Grand Theft Auto VI enfrenta el reto de convertir la expectativa en otro éxito histórico para la industria.