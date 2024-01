'El día después de mañana': Así luce Chicago por onda gélida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos ha lanzado una advertencia sobre temperaturas extraordinariamente bajas en 26 estados, impactando a más de 100 millones de residentes quienes enfrentan una segunda tormenta invernal.

El frío extremo ha generado caos en ciudades afectadas, llevando al cierre de escuelas, la reducción de servicios de transporte público y el cese de operaciones en empresas, con muchos trabajadores recurriendo al teletrabajo.

A través de redes sociales, se han difundido imágenes impactantes de Chicago, con una sensación térmica de 26 grados bajo cero, evocando escenas de la película "El Día Después de Mañana". Las calles desiertas, peatones abrigados y vientos fuertes crean una atmósfera de frío extremo.

También se ha difundido una imagen donde las autoridades de Chicago han prendido fuego a las vías del ferrocarril sólo para mantener los trenes en movimiento debido al frío. Aunque esta práctica es recurrente cada invierno, este año no es la excepción.

It’s so cold in Chicago that officials have set fire to railroad tracks just to keep the Metra trains moving.https://t.co/nddgwXzaU1 pic.twitter.com/33ZSLyOWWW