El demócrata Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York

El demócrata ganó la elección para alcalde frente a Curtis Sliwa, en una campaña tensionada por críticas del presidente Donald Trump, quien apoyó Andrew Cuomo

Este martes, los residentes de la ciudad de Nueva York eligieron a su nuevo alcalde, en una elección que dio como resultado una victoria al partido demócrata.

Zohran Mamdani fue elegido como alcalde después de tener un vertiginoso ascenso del legislador estatal de 34 años, quien se convertirá en el alcalde más liberal de la ciudad en generaciones.

Mamdani se impuso en las elecciones al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Ahora. Ahora, Mamdani deberá navegar las interminables demandas de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con promesas de campaña ambiciosas —que los escépticos consideran poco realistas—.

Con esta victoria, el socialista demócrata se convirtió además en el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero nacido en África.

También se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

El ascenso de Mamdani da credibilidad a los demócratas que han instado al partido a apoyar candidatos más progresistas y de izquierda en lugar de cerrar filas con centristas con la esperanza de recuperar a los votantes indecisos que han abandonado el partido.

Durante su participación con los demócratas, Mamdani ha enfrentado señalamientos de los republicanos, entre los que se incluye el presidente Donald Trump, quienes lo han calificado de "amenaza" y dicen que es el rostro de lo que llaman un "Partido Demócrata más radical".

Su campaña se centró en la asequibilidad, y su carisma arruinó el intento de regreso político de Cuomo, quien renunció hace cuatro años después de recibir acusaciones de acoso sexual que actualmente sigue negando. Fue perseguido por su pasado durante toda la contienda y fue criticado por llevar a cabo una campaña negativa.

También está la cuestión de cómo lidiará con Trump, quien amenazó con tomar el control de la ciudad y arrestar y deportar a Mamdani si ganaba. Mamdani nació en Uganda, donde pasó su infancia temprana, pero se crió en la ciudad de Nueva York y se naturalizó estadounidense en 2018.

Mamdani, quien fue criticado durante toda la campaña por su poca experiencia, ahora tendrá que comenzar a formar su administración entrante antes de asumir el cargo el próximo año y planificar cómo planea cumplir con la ambiciosa agenda que lo llevó a la victoria.

Entre las promesas de campaña se encuentran el cuidado infantil gratuito, el servicio de autobuses de la ciudad gratuito, tiendas de comestibles administradas por la ciudad y un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria que enviaría trabajadores de salud mental para manejar ciertas llamadas de emergencia en lugar de agentes de policía. No está claro cómo Mamdani pagará por tales iniciativas, dado que la gobernadora demócrata Kathy Hochul se opone firmemente a sus llamados para aumentar los impuestos a las personas adineradas.

Estas elecciones en Nueva York tuvieron la mayor participación en una elección para alcalde de la ciudad en más de 50 años, con más de 2 millones de votos, según la Junta Electoral de la ciudad.