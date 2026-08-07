El demócrata El-Sayed gana las primarias en Michigan

El médico disputará en noviembre un escaño por Michigan ante el republicano Mike Rogers, en una elección clave para el Senado

La victoria del médico Abdul El-Sayed como candidato demócrata al Senado por Michigan abre una de las contiendas más observadas de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, al poner a prueba la fuerza del ala progresista en un estado considerado clave para el equilibrio político del país.

Con 41 años, El-Sayed logró imponerse en las elecciones primarias del Partido Demócrata con una campaña enfocada en ampliar el acceso a la atención médica, mejorar las condiciones económicas de la población y replantear el respaldo militar de Washington a Israel.

Su candidatura cobra especial relevancia porque se trata del primer aspirante identificado con el sector progresista del partido que obtiene una nominación estatal en un estado que fue ganado por el presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

En los comicios de noviembre, El-Sayed enfrentará al republicano Mike Rogers, en una elección que podría ser determinante para definir la composición del Senado estadounidense.

Tras una campaña interna marcada por las diferencias entre el bloque progresista y el sector moderado, dirigentes demócratas buscaron cerrar filas después de conocerse el resultado. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien había respaldado a la congresista Haley Stevens durante las primarias, manifestó su apoyo al candidato y llamó a la unidad para competir contra Rogers.

Por su parte, Stevens también expresó su respaldo al vencedor de la contienda interna y aseguró que trabajará para impulsar la campaña demócrata rumbo a la elección general.

El-Sayed sostuvo que, pese a las diferencias surgidas durante las primarias, el objetivo común de los demócratas es mantener la cohesión del partido de cara a la elección de noviembre.

La contienda en Michigan también refleja el debate que persiste dentro del Partido Demócrata sobre qué perfil resulta más competitivo frente a los republicanos: candidatos progresistas que movilicen a la base del partido o figuras moderadas con mayor capacidad para atraer a los votantes independientes en estados disputados.