'El Cuini' solicita aplazar audiencia hasta mayo en Washington

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, al cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes lo ubican como pieza central de una red criminal transnacional

Abigael Gonzalez Valencia, alias "El Cuini", uno de los exlíderes del crimen organizado y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" solicitó aplazar su audiencia hasta el próximo mes de mayo ante las posibles negociaciones con las autoridades estaounidenses.

Dicha solicitud se presentó a la Corte Federal del Distrito de Columbia, Washington, donde se enfrenta un proceso penal con delitos relacionados con delincuencia organizada.

El Departamento del Tesoro calificó a "Los Cuinis" como una de las organizaciones de tráfico de drogas con mayor capacidad financiera en el mundo, incluso superando en su momento la liquidez de otros cárteles más antiguos.

¿Qué cargos le imputan los Estados Unidos a 'El Cuini'?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, lo ubican como pieza central de una red criminal transnacional.

Entre las principales acusaciones se encuentran:

Liderar una organización criminal de larga escala de manera ininterrumpida.

Lavado de dinero al utilizar empresas fachada como hoteles, inmobiliarias y consultoras

Conspiración para poseer armas de fuego en apoyo de actividades de tráfico de drogas.

Rafael Caro Quintero, Servando Gómez Martínez “La Tuta” y José de Jesús Méndez Vargas “El Chango” Méndez tendrán audiencias en éste mes.

Washington y Nueva York serán el escenario donde se definan negociaciones, acuerdos de culpabilidad, avance de pruebas y el rumbo de procesos que pueden terminar en condenas que los borren del tablero para siempre.