El cuerpo de Kirk llega a Arizona escoltado por fuerzas de EUA

En la iglesia Dream City, donde el activista asistía a sus rezos y organizaba cada tanto mítines políticos, dedicó una misa en honor a Kirk

El féretro del comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en el oeste de EUA, llegó a Phoenix, ciudad en la que residía, en el estado de Arizona, entre fuertes medidas de seguridad y homenajes para honrar su memoria.

Tras su aterrizaje anoche en el Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor, el cuerpo de Kirk fue sacado del Air Force Two, el avión del vicepresidente de EUA, J D Vance, por personal militar uniformado.

Vance ayudó a cargar el ataúd de Kirk de la aeronave para trasladarlo a la capilla funeraria Hansen Mortuary Chapel, ubicada en el norte de la ciudad donde forjó cercanía con la comunidad conservadora y los políticos del lugar.

El vehículo que cargaba su féretro fue escoltado por varios vehículos y motocicletas de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Mientras su cuerpo llegaba, en la sede de la organización de Kirk, Turning Point USA, ubicada en el sur de Phoneix, se congregaban cientos de personas para rendir homenaje al activista conservador, dejando flores, velas y banderas estadounidenses frente a las puertas de las instalaciones.

🚨BREAKING: Charlie Kirk’s casket arrived at his home Church in Arizona, he attended almost every Sunday.



He was transported via motorcade. Multiple supporters of Charlie showed up at the airport welcoming him home. pic.twitter.com/XeYb6NU9us — EzeNews (@EzeBets) September 12, 2025

En la iglesia Dream City, donde el activista asistía a sus rezos y organizaba cada tanto mítines políticos, dedicó una misa en honor a Kirk, al que calificaron en un escrito de "un apasionado y una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica: una fuerza guía para una generación que buscaba claridad en un mundo complejo".

También la universidad estatal de Arizona planea una vigilia en honor a Kirk para el próximo 15 de septiembre por la tarde.

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

El activista conservador recibió el pasado miércoles un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en la Universidad de Utah Valley.

Trump ha declarado su intención de asistir al funeral de Kirk, que se realizará en Arizona, aunque se desconoce por el momento la fecha y lugar.