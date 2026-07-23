El cohete japonés Epsilon S supera con éxito su prueba de motor

Para evitar nuevos incidentes, la JAXA abandonó los planes de usar el motor de segunda etapa de desarrollo que provocó el fracaso de misiones anteriores

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) superó este jueves con éxito la prueba en tierra del motor de su nuevo cohete de combustible sólido, el Epsilon S, tras los fallos registrados en las dos últimas pruebas, que terminaron en explosiones por anomalías en el sistema de combustión.

La prueba del cohete, realizada a las 9.00 hora local (00:00 GMT) en el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima (sur del país), se completó según lo esperado con una duración aproximada de 130 segundos, según confirmó la agencia.

Para evitar nuevos incidentes, la JAXA abandonó los planes de utilizar el motor de segunda etapa de reciente desarrollo que provocó el fracaso de las dos misiones anteriores, y optó por emplear el motor M-35a, un modelo previo al que se le añadieron materiales alternativos, según informó la agencia local de noticias Kyodo.

Este resultado favorable supone un alivio para el programa espacial nipón y despeja las dudas surgidas sobre la fiabilidad del proyecto Epsilon S, cuyo más reciente lanzamiento exitoso de la serie tuvo lugar en 2021, tras sus dos últimos intentos fallidos en 2023 y 2024.

El éxito de la misión japonesa además encamina el proyecto a su próximo objetivo, centrado en lanzar el cohete Epsilon S durante este año fiscal, que comenzó en abril y terminará en marzo de 2027.

El Epsilon S es uno de los principales cohetes de Japón, un dispositivo pequeño de combustible sólido de tres etapas de unos veintisiete metros de longitud que está siendo desarrollado por la JAXA como versión mejorada del cohete Epsilon, que estuvo en funcionamiento entre 2013 y 2022.

El aparato lanzadera tiene capacidad para transportar satélites hasta unos setecientos kilómetros de altura, unos doscientos kilómetros más que su predecesor.