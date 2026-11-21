Un abeto de 24 metros y 7.5 toneladas llegó al Vaticano para las celebraciones navideñas; encenderán sus luces el 7 de diciembre.

Un gran abeto de 24 metros de altura y 7.5 toneladas procedente del sur de Italia llegó este viernes a la plaza de San Pedro del Vaticano para presidir las celebraciones navideñas, un día después de lo previsto debido a un problema técnico durante su traslado.

El ejemplar fue donado por el Ayuntamiento de Terranova di Pollino y proviene del bosque de Cugno dell’Acero, en el Parque Nacional del Pollino, ubicado entre las regiones de Basilicata y Calabria.

Desde primera hora de este viernes, un grupo de operarios trabaja en el centro de la plaza de San Pedro para levantar el abeto y anclarlo al suelo mediante cables tensores y otros sistemas de sujeción.

La tradicional ceremonia de encendido se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 17:30 hora local, cuando un grupo de niños en tratamiento oncológico de hospitales italianos pulse el botón que iluminará las más de 50,000 luces LED inteligentes del árbol.

La decoración de este año estará inspirada en la iniciativa 'El mundo que querría', dando voz a los menores que participan cada semana en los talleres de cerámica de la Fundación Lene Thun en hospitales italianos.

El árbol permanecerá expuesto hasta la conclusión del periodo de Navidad y, una vez retirado, su madera se aprovechará para fabricar objetos de utilidad social, artística y litúrgica, promoviendo la economía circular en línea con la encíclica 'Laudato si', explicó el Vaticano.

Una de las novedades de esta Navidad será que el encendido del abeto vaticano coincidirá por primera vez con el del árbol luminoso de Gubbio (Umbría, norte), considerado el más grande del mundo sobre las laderas del monte Ingino, con motivo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

De vuelta a la plaza, junto al abeto se colocará el tradicional belén, cuya estructura lleva ya varias semanas cubierta por lonas mientras avanzan los trabajos de montaje.

Este año es un regalo de la archidiócesis de Chieti-Vasto junto con la Asociación Amigos del Belén de Atessa, la Libre Cofradía de los Artistas y el Centro de Educación Penitenciaria Santos Pedro y Pablo de Vasto.