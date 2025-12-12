Ejército ruso tomó la ciudad de Síversk, según el Kremlin

En total, desde el pasado 1 de enero las tropas rusas han tomado 4.669 kilómetros cuadrados, en su gran mayoría en las regiones de Donetsk y Zaporiyia

El ejército ruso ha conquistado la ciudad ucraniana de Síversk, en la región de Donetsk, informó hoy el Kremlin al término de una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos cargos militares.

"Se habló, entre otras cosas, acerca de la plena extensión de nuestro control sobre Síversk. El presidente recibió informes detallados al respecto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

La caída de Síversk allanaría el camino para el avance de las fuerzas rusas hacia los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk, ambos en Donetsk, ya que se trata de una localidad situada cerca de la carretera que lleva a las mencionadas plazas fuertes.

La distancia entre Síversk y Sloviansk, escenario de la sublevación prorrusa en el Donbás en 2014, es de unos 30 kilómetros.

En total, desde el pasado 1 de enero las tropas rusas han tomado 4.669 kilómetros cuadrados (el 0,77 % del territorio ucraniano), en su gran mayoría en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, según el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW).

Además, también han logrado avances territoriales en Járkov y Dnipropetrovsk, donde el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado crear una franja de seguridad.

Según el jefe del Kremlin, los rusos han logrado tomar además el estratégico bastión de Pokrovsk, su mayor victoria desde que se hicieran con el control del puerto de Mariúpol, también en Donetsk, en los primeros meses de la guerra.

Los ucranianos niegan dicha conquista, además de que recuerdan que aún controlan la mayor parte de la ciudad satélite de Mirnograd.