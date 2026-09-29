Ejército de Yemen reporta 756 operaciones contra hutíes

Las acciones se desarrollaron en los frentes de Ketaf, Al Buqaa y Aleb, ubicados en la provincia noroccidental de Saada así como en Al Yauf, Marib y Taiz

El Ejército yemení aseguró este domingo que realizó 756 operaciones militares contra posiciones de los hutíes en distintos frentes del país durante un periodo de 72 horas, en medio de una nueva escalada de los combates en el oeste y el sur de Yemen.

Según el balance difundido por las Fuerzas Armadas vinculadas al Gobierno reconocido internacionalmente, las acciones dejaron 2 mil 316 combatientes hutíes muertos o heridos. La cifra no ha sido confirmada de manera independiente y, hasta el momento, el movimiento rebelde no ha presentado una evaluación detallada sobre esas pérdidas.

Ataques con drones, artillería y aviones de combate

El portavoz militar Majid al Nuzaili explicó que las operaciones incluyeron ataques efectuados con aviones de combate, drones, artillería, lanzacohetes y unidades de francotiradores.

Las acciones se desarrollaron en los frentes de Ketaf, Al Buqaa y Aleb, ubicados en la provincia noroccidental de Saada, así como en Al Yauf, Marib, Al Bayda, Lahj y Taiz.

La cifra de 756 operaciones agrupa distintos tipos de acciones militares y no representa necesariamente el mismo número de ofensivas terrestres. De acuerdo con el portavoz, los objetivos fueron posiciones, movimientos de tropas y capacidades utilizadas por los hutíes en las líneas de combate.

Al Nuzaili afirmó que las fuerzas gubernamentales destruyeron o dañaron vehículos de transporte, refuerzos militares, plataformas para el lanzamiento de misiles, depósitos de armas y otros equipos empleados por el movimiento.

Ejército reporta muerte de cuatro expertos iraníes

El parte militar también informó sobre la presunta muerte de cuatro especialistas iraníes en la provincia de Taiz. Según las autoridades yemeníes, los hombres participaban en la operación y lanzamiento de drones y misiles.

El Gobierno presentó estas muertes como una muestra de la asistencia militar que Teherán proporcionaría a los hutíes. Sin embargo, tanto el movimiento rebelde como Irán han rechazado o cuestionado anteriormente las acusaciones sobre el alcance de esa participación dentro del conflicto yemení.

El portavoz aseguró que el Ejército continuará sus acciones contra los hutíes y afirmó que los ataques se realizan bajo las normas del derecho internacional humanitario, con medidas dirigidas a proteger a la población y los bienes civiles.

Los hutíes, por su parte, acusan a las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita de provocar la muerte de civiles y causar daños en infraestructura de las regiones bajo su control. Los dos bandos mantienen versiones contradictorias sobre las bajas y los objetivos alcanzados durante las operaciones recientes.

La información sobre las pérdidas humanas y materiales difundida por ambas partes no ha podido ser verificada de forma independiente, debido a las condiciones de seguridad y las restricciones para acceder a las zonas de combate.

Escalada amenaza zona estratégica del mar Rojo

El enfrentamiento se intensificó después de la ofensiva hutí sobre la costa del mar Rojo y su avance hacia zonas cercanas al estrecho de Bab al Mandeb, una ruta fundamental para el comercio marítimo internacional.

Mientras los hutíes buscan consolidar su presencia en ese corredor, las fuerzas gubernamentales intentan recuperar posiciones y contener su avance en frentes como Taiz, Lahj, Marib y Al Yauf. La escalada ha generado nuevos desplazamientos y aumenta el temor de que Yemen vuelva a una etapa de guerra abierta tras varios años de relativa reducción de los enfrentamientos.