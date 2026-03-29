Ejército de Nigeria abate a 38 terroristas tras ataque

El ataque se registró en la base de operaciones avanzadas de Mandaragirau, donde tropas nigerianas respondieron con emboscadas coordinadas y apoyo aéreo

El Ejército de Nigeria informó que logró neutralizar a al menos 38 presuntos terroristas tras repeler un ataque contra una base militar en el estado de Borno, en el noreste del país, una de las regiones más afectadas por la insurgencia yihadista.

De acuerdo con autoridades militares, la ofensiva fue atribuida al grupo Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), una de las organizaciones armadas más activas en la zona.

Enfrentamiento ocurrió durante la madrugada

El ataque se registró en la base de operaciones avanzadas de Mandaragirau, donde tropas nigerianas respondieron con emboscadas coordinadas y apoyo aéreo para contener a los atacantes.

Según el reporte oficial, la intervención de la Fuerza Aérea permitió reforzar la defensa terrestre y limitar el avance del grupo armado, evitando la toma de la instalación militar.

Durante el operativo, elementos del Ejército recuperaron armamento que incluía fusiles AK-47, cargadores, granadas propulsadas por cohete y municiones, lo que evidencia la capacidad operativa de los agresores.

Sin bajas militares, pero con heridos

Las autoridades indicaron que no se registraron muertes entre las tropas, aunque varios soldados resultaron heridos después de que un vehículo blindado fuera alcanzado por fuego enemigo.

El Ejército no detalló el número exacto de lesionados, pero confirmó que continúan recibiendo atención médica.

Asimismo, se informó que hasta el momento han sido recuperados varios cuerpos de los atacantes, mientras que otros permanecen dispersos en la zona.

Operativos continúan en la región

Las Fuerzas Armadas señalaron que mantienen operaciones de reconocimiento para localizar a posibles sobrevivientes del grupo armado y consolidar el control del área tras el enfrentamiento.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para debilitar la presencia de organizaciones yihadistas en el noreste del país.

Conflicto armado persiste desde hace más de una década

La región de Borno ha sido epicentro de la violencia desde 2009, cuando el grupo Boko Haram inició una insurgencia con el objetivo de imponer un Estado basado en la ley islámica.

En 2016, la escisión que dio origen a ISWAP intensificó los ataques en la zona, generando una mayor fragmentación de los grupos armados y elevando el nivel de violencia.

Ambas organizaciones continúan operando en distintas regiones de Nigeria, particularmente en el norte del país, donde persisten tensiones religiosas y sociales.

Expansión de la violencia y cooperación internacional

En el noroeste, otros grupos vinculados al extremismo, como facciones relacionadas con el Estado Islámico en el Sahel, han extendido los ataques hacia estados como Kebbi y Sokoto.

En respuesta, el gobierno nigeriano ha reforzado sus operaciones militares, incluyendo acciones coordinadas con aliados internacionales. A finales de 2025, ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos fueron dirigidos contra posiciones yihadistas en distintas zonas del país.

La intensificación de estos operativos refleja el intento de las autoridades por contener una insurgencia que continúa representando un desafío para la seguridad nacional y la estabilidad regional.