La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no detectó plomo tras detonar 4 mil 536 kilos de explosivos deteriorados en planta de municiones de Iowa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo este miércoles la detonación de cerca de 10,000 libras (4,536 kilos) de azida de plomo, un tipo de explosivo que estaba deteriorado dentro de una planta de municiones en el sur del estado de Iowa, ante el recelo de los habitantes por los posibles efectos tóxicos.

La detonación controlada, que provocó una nube de humo, tuvo lugar a las 10:00 hora local eliminó la reserva almacenada en 68 barriles subterráneos, después de que especialistas detectaran formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de ellos.

Aunque el Gobierno aún no especificó las posibles consecuencias del evento, el presidente del país, Donald Trump, afirmó en Truth Social que los primeros informes reflejan que "los esfuerzos de mitigación" de riesgos "superaron con creces todas las expectativas".

Las proyecciones de los militares contemplaban que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta a 160 kilómetros de distancia, pese a las medidas previstas para contener la contaminación.

Una humareda de color blanco y gris de decenas de metros fue el primer resultado visible de las explosiones, según las imágenes de los medios locales.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) aseguró que no detectó plomo tras la detonación esta mañana de 4,536 kilos de explosivos deteriorados, que almacenaba una planta de municiones en el estado de Iowa.