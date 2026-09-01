Ejército de Ecuador decomisa armas y droga en las cárceles

Militares intervinieron penales en Guayas, Sucumbíos, Morona Santiago y Loja para asegurar celulares, armas blancas y drogas.

El Ejército ecuatoriano ejecutó una serie de operaciones de control de armas, municiones y explosivos al interior de diversos Centros de Privación de Libertad (CPL) en las provincias de Guayas, Sucumbíos, Morona Santiago y Loja, logrando el decomiso de múltiples objetos prohibidos, tecnología y sustancias ilícitas.

Las intervenciones militares abarcaron inspecciones exhaustivas en los penales CPL N.º 4 Guayas, CPL Regional N.º 4 Guayaquil, CPL Sucumbíos, CPL Morona Santiago N.º 1 y CPL Loja N.º 1.

CPL N.º 4 Guayas y CPL Regional N.º 4 (Guayaquil)

En ambos operativos se incautaron 21 teléfonos celulares, un módem, una antena satelital, un televisor, adaptadores, cables, audífonos, una máquina de tatuar artesanal, herramientas, cuchillos, ventiladores, eslingas, 28 gramos de marihuana y notas con números telefónicos.

CPL Sucumbíos

Las revisiones en los pabellones permitieron asegurar 5 terminales móviles, chips, auriculares inalámbricos, cargadores, 7 armas blancas, 9 pipas artesanales y 2 galones de licor artesanal.

CPL Morona Santiago N.º 1

En coordinación con otras instituciones, se decomisaron 7 teléfonos celulares, chips, memorias micro SD, cargadores, 14 fosforeras, 9 pipas artesanales, 22 armas cortopunzantes, 8 cuchillas de afeitar, 12 pastillas y varios sobres con sustancias sujetas a fiscalización.

CPL Loja N.º 1

Se incautaron 28 objetos cortopunzantes, 32 pipas artesanales, tabaco, envolturas, una extensión eléctrica artesanal y un gramo de sustancia ilícita.

Todo el material incautado fue entregado a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes, mientras las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso de mantener el control territorial y combatir las actividades ilícitas dentro del sistema penitenciario del país.