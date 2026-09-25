Ejecutan megaoperativo antidrogas en Ecuador con la DEA

Las autoridades incautaron armas largas tras intervenir la cadena logística que enviaba cargamentos de droga hacia el exterior. (

La Policía Nacional del Ecuador, encabezada por el Comandante General Pablo Dávila y el Ministro del Interior, coordinó una megaoperación antidrogas en conjunto con tropas norteamericanas y la Administración de Control de Drogas (DEA), la cual tuvo un saldo de varios detenidos.

Las acciones tácticas realizadas esta madrugada dejaron como resultado la detención de varios integrantes de una estructura criminal en los cantones de Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, de los cuales las autoridades no dieron a conocer edades, sexos o cantidad de los detenidos.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, la red operaba una cadena logística completa dedicada al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de importantes cargamentos de sustancias sujetas a fiscalización provenientes de Colombia.

Durante el despliegue, se logró el decomiso de armas largas con diversos cartuchos y cargadores, hasta el momento es lo único que se ha dado a conocer por parte de las autoridades correspondientes.

El estupefaciente era trasladado para su posterior despacho por vía marítima desde los puertos estratégicos de Guayaquil y Machala hacia destinos internacionales en Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Las autoridades confirmaron que el operativo sigue en desarrollo para ubicar a más involucrados e incautar bienes vinculados al ilícito.