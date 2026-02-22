Ejecuta EUA otro ataque a supuesto bote con drogas; 3 muertos

Republicanos defendieron la acción como legal, mientras que demócratas la calificaron como posible violación a los derechos humanos

Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental que presuntamente transportaba drogas, informó el Comando Sur. La acción dejó tres personas muertas y forma parte de una serie de operativos militares ordenados por el presidente Donald Trump contra lo que su gobierno define como redes de “narcoterrorismo”.

De acuerdo con la autoridad militar, el bote navegaba por rutas identificadas como corredores de narcotráfico y participaba en actividades ilícitas. En un video difundido en redes sociales se observa la embarcación flotando antes de estallar en llamas.

¿Cuántos ataques ha realizado EUA?

Con esta ofensiva, el número de fallecidos en operativos marítimos asciende a por lo menos 148 personas en al menos 43 ataques realizados desde septiembre en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

La administración estadounidense sostiene que el país enfrenta un “conflicto armado” contra cárteles en América Latina y que la estrategia busca frenar el flujo de drogas, especialmente opioides sintéticos.

Cuestionamientos sobre legalidad y eficacia

Críticos han puesto en duda la base jurídica de estos ataques y su impacto real en el combate al narcotráfico. Señalan que gran parte del fentanilo que llega a territorio estadounidense ingresa por vía terrestre desde México, donde es elaborado con precursores químicos importados de Asia.

Las operaciones también generaron controversia luego de que se revelara que fuerzas estadounidenses realizaron un segundo ataque contra sobrevivientes de una embarcación previamente bombardeada.

Legisladores republicanos defendieron la acción como legal, mientras que demócratas y especialistas en derecho internacional la calificaron como posible violación grave del derecho humanitario.