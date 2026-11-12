Egipto ordena detenciones tras choque de trenes con 7 muertos

Durante la comparecencia, el ministro anunció compensaciones de 100 mil libras egipcias para la familia de cada fallecido y de 50 mil para cada lesionado

La investigación del choque de trenes que dejó siete muertos en Egipto reveló que el control automático de uno de los convoyes había sido desactivado y que un empleado presuntamente alteró el registro de señales para ocultar una omisión.

La Fiscalía ordenó detener al supervisor y al jefe de la estación de Al Raqqa, mientras amplía las indagatorias sobre las fallas que precedieron al impacto.

El accidente ocurrió el domingo 8 de noviembre en Al Ayyat, gobernación de Giza, al sur de El Cairo. El tren 134, que cubría la ruta Giza-Fayum, chocó contra la parte trasera del tren 2010, que viajaba de El Cairo a Asuán y estaba detenido sobre la misma vía, entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones. Este martes 10 de noviembre, Peter Wael, asistente del ministro de Salud, informó ante una comisión parlamentaria que el sistema sanitario recibió a 130 heridos y siete fallecidos. El funcionario señaló que nueve personas continuaban hospitalizadas, todas con lesiones clasificadas como moderadas.

Fiscalía señala omisiones y alteración del registro de señales

Según el Ministerio Público, el supervisor y el jefe de estación reconocieron durante los interrogatorios que incumplieron su obligación de vigilar el panel de control correspondiente a la señal luminosa T10. Los investigadores también atribuyen al supervisor la manipulación del registro de señalizaciones para ocultar su falta de vigilancia.

Los peritajes de los equipos del tren y de la estación determinaron que el maquinista del convoy 134 había desactivado el sistema de control automático.

El conductor murió en el accidente y su ayudante quedó bajo custodia para ser interrogado. La Fiscalía no ha explicado por qué se desconectó el dispositivo.

Varios pasajeros declararon que el tren circulaba a gran velocidad desde que salió de Al Ayyat hasta el momento de la colisión. Como parte de las diligencias, los fiscales inspeccionaron el lugar, revisaron grabaciones y entrevistaron a lesionados en distintos hospitales.

Revisarán la seguridad ferroviaria y los accidentes anteriores

El fiscal general ordenó integrar un comité de profesores de Ingeniería de la Universidad de El Cairo para examinar la operación ferroviaria, las señales, el mantenimiento y la supervisión del personal. También deberá revisar expedientes de accidentes anteriores para identificar posibles factores recurrentes y determinar responsabilidades.

Las autoridades ya tomaron declaración a directivos de infraestructura, mantenimiento, operaciones y seguridad. Por su parte, el ministro de Transporte, Kamel al Wazir, afirmó ante el Parlamento que 21 responsables habían firmado los procedimientos de revisión del tren antes de autorizar su salida.

Durante la comparecencia, el ministro anunció compensaciones de 100 mil libras egipcias para la familia de cada fallecido y de 50 mil para cada lesionado. La investigación continúa abierta para establecer cómo se combinaron las fallas de control y supervisión antes del choque.