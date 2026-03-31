Egipto detiene a joven disfrazada de bruja; quería ser viral

El Ministerio indicó que ya se han tomado medidas legales en su contra, aunque no se precisaron los cargos específicos que enfrentará.

El Ministerio del Interior de Egipto informó este lunes sobre la detención de una joven que fue vista caminando disfrazada de bruja en una plaza de la ciudad de Itsa, en la provincia de Fayum, al sur de El Cairo, presuntamente con la intención de generar contenido para redes sociales y obtener ingresos.

En un comunicado difundido a través de Facebook, la dependencia señaló que inició una investigación tras la circulación de videos en los que se observaba a "una joven vestida de bruja" en espacios públicos, lo que provocó reacciones entre los habitantes de la zona.

Admite que buscaba generar contenido

Luego de las indagatorias, las autoridades identificaron a la mujer como residente de Itsa, quien durante el interrogatorio reconoció que acostumbra maquillarse y elaborar máscaras en su domicilio.

Asimismo, aceptó que decidió grabarse en la vía pública con ese atuendo con el propósito de atraer atención en redes sociales, aumentar el número de visualizaciones y obtener ganancias económicas.

Acciones legales en curso

El Ministerio indicó que ya se han tomado medidas legales en su contra, aunque no se precisaron los cargos específicos que enfrentará.

Contexto de operativos contra creadores de contenido

Este caso se suma a una serie de acciones emprendidas por las autoridades egipcias contra usuarios de plataformas digitales. En agosto pasado, se reactivó una campaña de detenciones que derivó en el arresto de más de 80 personas hasta octubre.

Dicha estrategia forma parte de un operativo más amplio iniciado en 2020 contra creadores de contenido, según la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR).

Cuestionamientos de organizaciones civiles

Organismos de derechos humanos han señalado que estas medidas, inicialmente enfocadas en creadoras que compartían videos de baile en redes como TikTok, se han extendido a otros perfiles, incluyendo personas con posturas religiosas distintas a las predominantes.

Además, advierten que el artículo 25 de la Ley de Ciberdelincuencia, relacionado con la protección de los valores familiares, ha sido aplicado de manera creciente contra la población en general, más allá de los casos originales.