EEUU inicia décima noche consecutiva de ataques a Irán

El Comando Central estadounidense confirmó el inicio de la operación, aunque no reveló los lugares atacados ni los aviones, embarcaciones o armamento utilizados

Estados Unidos inició este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán, la décima noche consecutiva de operaciones desde la ruptura de la tregua, en medio de una escalada que ya provocó nuevas bajas entre las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

Los bombardeos comenzaron alrededor de las 16:00 horas de la costa este estadounidense, por orden del presidente Donald Trump.

El objetivo declarado es reducir las capacidades militares iraníes empleadas contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz

El Comando Central estadounidense confirmó el inicio de la operación, aunque no reveló los lugares atacados ni los aviones, embarcaciones o armamento utilizados.

El estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales focos del conflicto debido a su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas. Washington acusa a Teherán de utilizar misiles, drones y fuerzas navales para amenazar a los barcos que cruzan esta ruta marítima.

Desde que Trump dio por terminado el alto el fuego a principios de julio, ambos países han intercambiado ataques. Estados Unidos ha bombardeado instalaciones y posiciones militares dentro de territorio iraní, mientras Irán ha respondido contra bases estadounidenses y objetivos de países aliados en la región.

Trump promete responder por soldados estadounidenses muertos

La nueva ofensiva comenzó después de que Trump advirtiera que Irán pagaría “muchas veces más” por cada integrante de las Fuerzas Armadas estadounidenses que muriera a consecuencia de sus ataques.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, escribió el mandatario antes del inicio de los bombardeos.

Dos militares estadounidenses fallecieron durante un ataque iraní contra una base en Jordania, mientras que un tercer efectivo murió en Irak durante la detonación controlada de un artefacto procedente de un dron iraní derribado. Otro integrante de las fuerzas estadounidenses permanece desaparecido tras la ofensiva registrada en territorio jordano.

Estas fueron las primeras bajas estadounidenses desde el colapso de la tregua. Con los fallecimientos más recientes, al menos 17 militares de ese país han perdido la vida desde el comienzo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Acuerdo provisional queda al borde del colapso

La nueva ronda de ataques ocurre un mes después de que Washington y Teherán acordaran en Suiza una hoja de ruta para alcanzar, en un plazo de 60 días, un convenio nuclear definitivo y una salida duradera al conflicto.

El entendimiento contemplaba detener las operaciones militares y restablecer la navegación por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, las acusaciones mutuas por ataques contra embarcaciones y posiciones militares debilitaron el acuerdo hasta provocar la reanudación de los bombardeos.

A pesar de la escalada, mediadores internacionales buscan establecer una pausa de diez días que permita retomar las negociaciones. Hasta el momento, Estados Unidos e Irán no han aceptado formalmente la propuesta y las operaciones militares continúan en distintos puntos de la región.