Edouard se degrada, pero mantiene alertas de inundación en Texas

Edouard se degradó a depresión, pero mantiene lluvias intensas en Luisiana y Texas, con riesgo de inundaciones repentinas.

La tormenta tropical Edouard se degradó este miércoles a depresión, pero continúa provocando intensas lluvias en Luisiana y Texas, donde sus últimos coletazos mantienen en vigor un aviso por inundaciones, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Edouard, que se formó el lunes en el Golfo de México, se encuentra sobre el sureste de Texas, cerca de la frontera con Luisiana, y se espera que siga alejándose de la costa hasta debilitarse por completo la mañana del jueves.

El NHC, con sede en Miami, informó en su último boletín que el fenómeno meteorológico seguirá causando fuertes lluvias hasta entonces y "es posible que produzca inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas".

Señaló la zona de Piney Woods, en el sureste de Texas, como la que podría verse más afectada por las inundaciones, que alertó de que pueden ser "potencialmente catastróficas" e incluir el desbordamiento de ríos.

El NHC estima una acumulación de entre 12.5 y 25 centímetros de lluvia, con máximos aislados de hasta 50 centímetros, a lo largo del recorrido de Edouard en Texas. En Luisiana prevé precipitaciones de entre 5 y 10 centímetros.

Aunque el centro de Edouard se halla ubicado justo en el lado de la frontera entre Texas y Luisiana, sus efectos se extienden hasta la ciudad de Dallas, en el norte de Texas, y alcanzan a casi toda la costa de Luisiana.

Los vientos de Edouard, que ayer se convirtió en la quinta tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Atlántico, se sitúan este miércoles entre los 55 y los 70 kilómetros por hora.