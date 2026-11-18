Un operativo en Manabí permitió capturar a tres presuntos integrantes de una facción de Los Lobos, señalados por enviar armas desde Estados Unidos

Una operación coordinada entre autoridades de Ecuador y Estados Unidos dejó como resultado la detención de tres personas presuntamente vinculadas con una facción del grupo criminal Los Lobos, investigada por el tráfico de armas y municiones entre ambos países.

El operativo se llevó a cabo este martes en la provincia costera de Manabí, después de 10 meses de investigaciones en las que participaron elementos de la Policía y la Fiscalía ecuatorianas, así como integrantes de la principal división de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó sobre las capturas mediante una publicación en su cuenta de X. Según explicó, los detenidos presuntamente enviaban armas, municiones, piezas y accesorios desde territorio estadounidense hacia Ecuador.

Para realizar los traslados, los involucrados habrían ocultado el material en paquetes de mensajería internacional, mezclándolo con mercancías legales para evitar que fuera detectado.

El funcionario no proporcionó detalles específicos sobre la participación de Estados Unidos en el despliegue. Sin embargo, durante los últimos meses ese país ha proporcionado información, labores de inteligencia, capacitación y personal operativo para apoyar las acciones contra las organizaciones criminales que actúan en Ecuador.

Los Lobos fueron designados como grupo terrorista

La investigación apunta a una facción de Los Lobos, organización criminal que fue designada como grupo terrorista por las autoridades estadounidenses, en el contexto de la ofensiva de Washington contra las redes del crimen organizado en la región.

Las autoridades ecuatorianas han señalado que las bandas criminales que operan en el país mantienen vínculos estrechos con cárteles del narcotráfico de Colombia y México.

Ecuador enfrenta una escalada de violencia

Desde hace cinco años, Ecuador atraviesa un periodo de violencia relacionado con la expansión de organizaciones criminales, a las que las autoridades atribuyen una parte importante del aumento de los homicidios.

Durante 2025 se contabilizaron 9 mil 216 asesinatos, cifra que convirtió a ese año en el más violento en la historia del país.

Asimismo, organismos internacionales han señalado que alrededor del 70 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo pasa por Ecuador, lo que refleja la relevancia del territorio en las rutas internacionales del narcotráfico.

Ante el deterioro de la seguridad, el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró a comienzos de 2024 un estado de conflicto armado interno, con el propósito de enfrentar a las organizaciones criminales mediante operativos conjuntos de militares y policías.