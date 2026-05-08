Ecuador no registra casos de hantavirus y mantiene la vigilancia

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador informó que en el país andino no existen casos de hantavirus y que se mantiene en alerta permanente para fortalecer la vigilancia epidemiológica.
Además, hicieron recordar a los ecuatorianos que los primeros síntomas suelen parecerse a los de una gripe, y pueden incluir fiebre, mialgias (dolor muscular), cefalea y malestares gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal.
En los casos graves la infección puede progresar rápidamente a una fase cardiopulmonar caracterizada por dificultad respiratoria severa (disnea), tos e inestabilidad hemodinámica que puede evolucionar a shock cardiogénico.
Por eso, en caso de que la población presente alguno de estos signos y síntomas, recomendaron no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.
El Ministerio indicó que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), continúa en contacto con otros países para el seguimiento permanente de la información.