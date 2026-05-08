Ecuador no registra casos de hantavirus y mantiene la vigilancia

El Ministerio indicó que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), continúa en contacto con otros países para el seguimiento

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador informó que en el país andino no existen casos de hantavirus y que se mantiene en alerta permanente para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Además, hicieron recordar a los ecuatorianos que los primeros síntomas suelen parecerse a los de una gripe, y pueden incluir fiebre, mialgias (dolor muscular), cefalea y malestares gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En los casos graves la infección puede progresar rápidamente a una fase cardiopulmonar caracterizada por dificultad respiratoria severa (disnea), tos e inestabilidad hemodinámica que puede evolucionar a shock cardiogénico.

Por eso, en caso de que la población presente alguno de estos signos y síntomas, recomendaron no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

El Ministerio indicó que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), continúa en contacto con otros países para el seguimiento permanente de la información.