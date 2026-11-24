Ecuador mantiene desde 2024 una estrategia de seguridad bajo la declaratoria de conflicto armado interno emitida por el presidente Daniel Noboa

Una alerta ciudadana sobre un automóvil abandonado permitió a la Policía de Ecuador localizar un cargamento de 89 kilos de droga en El Chaco, provincia amazónica de Napo. Las sustancias estaban escondidas en un compartimento modificado del vehículo, que fue encontrado sin ocupantes cerca del puente de Santa Rosa.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este lunes 23 de noviembre que el decomiso comprende 55 kilos de marihuana y 34 kilos de cocaína. Según su balance, el cargamento tendría un valor de 85 mil dólares y equivaldría a unas 458 mil 950 dosis.

Una revisión antidrogas permitió descubrir el compartimento

El procedimiento comenzó el domingo 22 de noviembre, después de que ciudadanos reportaran un automóvil negro abandonado aproximadamente a 300 metros del puente. Los agentes acudieron al sitio y comprobaron que no había personas en su interior.

La unidad fue trasladada a la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Subzona Napo, donde los especialistas detectaron una caleta utilizada para esconder los paquetes.

La Policía señaló que las pruebas preliminares identificaron marihuana y pasta base de cocaína. Las sustancias ingresaron bajo cadena de custodia y el vehículo quedó retenido con fines investigativos.

De acuerdo con la información policial, el cargamento estaría destinado al consumo interno en Napo. Hasta el reporte disponible, no se habían anunciado detenciones ni identificado a los responsables de su traslado.

El decomiso ocurre en medio de la ofensiva contra grupos criminales

Ecuador mantiene desde 2024 una estrategia de seguridad bajo la declaratoria de conflicto armado interno emitida por el presidente Daniel Noboa para combatir a las organizaciones criminales.

Desde entonces, el Gobierno ha recurrido a estados de excepción y restricciones nocturnas de circulación en distintos territorios para facilitar operaciones de las fuerzas de seguridad.

En el caso de El Chaco, las autoridades todavía no han informado quién conducía el automóvil, por qué fue abandonado ni si el cargamento está relacionado con alguna de esas organizaciones.