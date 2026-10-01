Ecuador incauta 1.3 toneladas de marihuana cerca de Colombia

Aunque la incautación ocurrió en una provincia fronteriza con Colombia, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que el cargamento procediera de ese país

El Ejército de Ecuador incautó aproximadamente 1.3 toneladas de presunta marihuana transportadas en una camioneta que fue abandonada durante una persecución en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia.

Los ocupantes del vehículo lograron escapar después de ignorar una orden de detenerse en un control militar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

Camioneta evadió un control militar

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, explicó que los sospechosos se saltaron un punto de revisión, por lo que elementos del Ejército comenzaron a perseguirlos.

Después de recorrer varios kilómetros, los ocupantes dejaron la camioneta y huyeron. Al inspeccionar la unidad, los militares encontraron 24 bultos que contenían cerca de 960 paquetes con una sustancia vegetal que sería marihuana.

El peso total del cargamento fue calculado en aproximadamente 1.3 toneladas. La droga y el vehículo quedaron asegurados para su entrega a las autoridades encargadas de continuar las investigaciones.

Investigan procedencia y destino del cargamento

Las autoridades no han revelado el punto exacto donde comenzó la persecución ni el destino que tendría la droga. Tampoco se ha determinado qué organización criminal estaría detrás del traslado.

Aunque la incautación ocurrió en una provincia fronteriza con Colombia, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que el cargamento procediera de ese país.

El Ministerio de Defensa señaló que el decomiso representa un golpe a la logística y las finanzas de los grupos de narcotráfico que operan en la frontera norte de Ecuador.

Carchi permanece bajo vigilancia militar

La ubicación de Carchi la convierte en un punto estratégico para las rutas que conectan el sur de Colombia con el interior de Ecuador. Desde esta región, los cargamentos pueden ser trasladados hacia Quito y posteriormente a las provincias costeras.

En operativos anteriores, las Fuerzas Armadas han detectado rutas utilizadas para transportar droga desde los departamentos colombianos de Cauca y Nariño hacia Guayaquil, desde donde puede distribuirse dentro de Ecuador o enviarse a mercados internacionales.

El Gobierno ecuatoriano mantiene reforzados los controles militares en carreteras, pasos fronterizos y puertos como parte de las operaciones contra las organizaciones involucradas en el tráfico de drogas y otros delitos.