Ecuador exportará crudo por más de 313 millones de dólares

Petroecuador informó que invitó a participar a más de 35 empresas calificadas e inscritas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional

Ecuador concretó nuevas adjudicaciones petroleras para exportar 2.88 millones de barriles de crudo, una operación que representará ingresos estimados por más de 313 millones de dólares para el país sudamericano.

Las entregas fueron programadas entre julio y agosto de este año, como parte de los procesos de comercialización internacional realizados por la empresa estatal Petroecuador, encargada de colocar el crudo ecuatoriano en mercados externos.

Adjudican crudo Oriente y Napo a empresas chinas

De acuerdo con la petrolera estatal, 1.44 millones de barriles de crudo Oriente fueron adjudicados a Petrochina International, operación que generará alrededor de 162 millones de dólares.

Otros 1.44 millones de barriles de crudo Napo fueron asignados a Unipec America, subsidiaria de la petrolera china Sinopec, con ingresos estimados por 151 millones de dólares.

Ambas operaciones forman parte de la estrategia de Ecuador para maximizar el valor de sus recursos hidrocarburíferos y mantener al petróleo como una de las principales fuentes de ingreso para las finanzas públicas.

Proceso buscó mayor competencia y transparencia

Petroecuador informó que invitó a participar a más de 35 empresas calificadas e inscritas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional.

La estatal señaló que este mecanismo busca garantizar una amplia concurrencia bajo criterios de transparencia, competitividad, eficiencia y mejor aprovechamiento económico de los recursos petroleros del país.

Para determinar el precio de exportación de los crudos ecuatorianos se utiliza como referencia el marcador internacional West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales indicadores del mercado petrolero global.

Este esquema permite ajustar las condiciones de venta al comportamiento internacional del precio del petróleo, un factor clave para países productores como Ecuador.

El petróleo sigue siendo clave para Ecuador

Con una producción cercana a los 470 mil barriles diarios, el petróleo continúa siendo uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los pilares para financiar el presupuesto general del Estado.

Las nuevas adjudicaciones llegan en un contexto en el que el país busca fortalecer sus ingresos petroleros, sostener la producción nacional y aprovechar la demanda internacional de sus mezclas Oriente y Napo.