Ecuador enviará 35 rescatistas a Colombia tras terremoto

Entre los artículos que se buscan reunir se encuentran productos para alojamiento temporal, agua, utensilios de aseo y artículos de higiene personal

Ecuador enviará a Colombia un equipo especializado de 35 rescatistas, cerca de cinco toneladas de equipamiento y un grupo de ingenieros para apoyar en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país el lunes.

El anuncio fue realizado por el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, quien explicó que el contingente ecuatoriano se movilizará en respuesta a la solicitud de apoyo realizada por el Gobierno colombiano a través de la Cancillería.

Rescatistas ecuatorianos tendrán autonomía durante siete días

El grupo pertenece al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y contará con capacidad operativa para permanecer durante siete días en las zonas donde sea requerida su intervención. Junto con los rescatistas serán trasladadas aproximadamente cinco toneladas de equipos especializados para las labores de emergencia.

A las tareas de búsqueda y rescate se incorporará también un grupo de especialistas en estructuras, ingeniería sísmica y geotecnia, quienes colaborarán en la evaluación de los daños provocados por el terremoto.

Los expertos tendrán entre sus funciones analizar las condiciones de las edificaciones y apoyar en su clasificación, con el objetivo de determinar cuáles pueden ser habitadas y cuáles representan algún riesgo para la población.

Ecuador expresa solidaridad y pide mantener la calma

Luque expresó la solidaridad de Ecuador con Colombia y Venezuela por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los recientes movimientos sísmicos registrados en ambos países.

El funcionario también hizo un llamado a la población ecuatoriana a mantener la calma y descartó que la sucesión de terremotos registrados primero en Venezuela y posteriormente en Colombia signifique que se espere un sismo de grandes dimensiones en Ecuador.

“Quiero transmitir tranquilidad a la ciudadanía. La secuencia de sismos registrados primero en Venezuela y posteriormente en Colombia no significa que, como consecuencia de estos eventos, se prevea un terremoto en Ecuador”, afirmó Luque durante una rueda de prensa en la provincia de Guayas.

No obstante, recordó que Ecuador mantiene un riesgo sísmico permanente, por lo que llamó a fortalecer las medidas de prevención y preparación, además de evitar la difusión de información que no haya sido verificada por las autoridades.

Ecuador también habilita centros para recibir donaciones

Como parte de la respuesta humanitaria, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos habilitó dos centros de acopio en las provincias de Pichincha y Guayas, destinados a recibir donaciones para las familias afectadas por el terremoto.

Entre los artículos que se buscan reunir se encuentran productos para alojamiento temporal, agua, utensilios de aseo y artículos de higiene personal.

El terremoto de magnitud 7,4 ha dejado una emergencia de gran escala en Colombia. De acuerdo con el último conteo, el movimiento telúrico suma 273 personas fallecidas, 3 mil 824 heridas y 377 desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.