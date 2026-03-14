Ecuador elimina aranceles con EUA en nuevo acuerdo

El funcionario destacó que la medida permitirá abrir el mercado ecuatoriano —con más de 18 millones de consumidores— a las exportaciones agrícolas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que su país firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos que permitirá eliminar aranceles a más de la mitad de los productos ecuatorianos de exportación no petrolera, además de ampliar el acceso de mercancías estadounidenses al mercado ecuatoriano.

A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que el país optó por buscar nuevas condiciones comerciales en lugar de mantenerse al margen de las negociaciones internacionales.

“Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo”, escribió Noboa al referirse al Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambas naciones, el cual según señaló elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a productos ecuatorianos.

Beneficios para exportaciones no petroleras

De acuerdo con el presidente ecuatoriano, el convenio impactará positivamente al 53% de las exportaciones no petroleras del país, fortaleciendo sectores productivos que actualmente generan miles de empleos.

Además, el acuerdo abre nuevas oportunidades para que más productos ecuatorianos ingresen al mercado estadounidense, considerado uno de los principales destinos comerciales para el país sudamericano.

Firma del acuerdo en Washington

El documento fue firmado en Washington por el ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, según informó el gobierno ecuatoriano.

De acuerdo con un comunicado de la embajada estadounidense en Quito, Greer señaló que el presidente Donald Trump está facilitando un mayor acceso comercial para productores y fabricantes estadounidenses.

El funcionario destacó que la medida permitirá abrir el mercado ecuatoriano con más de 18 millones de consumidores a las exportaciones agrícolas e industriales de Estados Unidos.

Productos incluidos en el convenio

Entre los sectores contemplados dentro del acuerdo se encuentran los minerales estratégicos, como oro, cobre y plomo, además de productos agroindustriales procesados, manufacturas industriales y bienes del sector forestal y maderero.

El listado incluye 1,673 subpartidas adicionales, entre las que destacan flores, arándanos, aguacates, piñas, banano, plátano, mango, café y cacao, entre otros productos agrícolas.

Parte de la canasta exportadora ecuatoriana ya había quedado libre de aranceles desde noviembre del año pasado, tras una decisión adoptada por el gobierno estadounidense.

Compromisos comerciales de Ecuador

Estados Unidos es actualmente el principal socio comercial de Ecuador. Durante el último año, el país sudamericano registró exportaciones de productos no mineros ni petroleros por un total de 6,022 millones de dólares hacia el mercado estadounidense.

Como parte del acuerdo, el Estado ecuatoriano se comprometió a eliminar aranceles para diversos bienes estadounidenses, entre ellos maquinaria agrícola, equipos industriales y maquinaria para la construcción, ya sea desde la firma del convenio o en un corto plazo.

Asimismo, se contemplan reducciones arancelarias para partes, componentes e insumos industriales, lo que podría facilitar la actividad productiva y el intercambio comercial entre ambos países.

Meses de negociaciones bilaterales

El acuerdo fue resultado de meses de reuniones técnicas entre representantes de Ecuador y Estados Unidos, quienes buscaron establecer una nueva relación comercial entre ambas naciones.

Las negociaciones se intensificaron después de que el gobierno estadounidense impusiera el año pasado una sobretasa del 10% a un grupo de países, entre ellos Ecuador.