Ecuador detiene a mexicanos presuntamente vinculados al CJNG

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de la captura de dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al cartel

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de la captura de dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación, en el marco de dos operativos realizados durante la madrugada en los que hallaron droga y más de un millón de dólares en efectivo.

El funcionario señaló que se ejecutaron 20 allanamientos en las provincias del Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro (fronteriza con Perú), que dejaron 24 personas detenidas y 20 vehículos retenidos.

Asimismo, dos pistas clandestinas inhabilitadas, una avioneta retenida, un millón de dólares en efectivo, quince armas entre fusiles y pistolas, 200 municiones de diferentes calibres, chalecos antibalas, una tonelada de droga (cuyo tipo no especificó) y combustible de avión.

En este caso "se detuvo a dos mexicanos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban en operaciones con la estructura (criminal) Los Lobos para el envío de drogas a través de Ecuador, usando las pistas clandestinas, las avionetas hacia Norteamérica", dijo en sus redes sociales.

"Esto es un trabajo coordinado con las diferentes agencias de los Estados Unidos y un gran golpe a estas estructuras criminales", comentó.

El ministro añadió que en otro operativo, denominado Jericó, realizado esta madrugada tras un año de investigación, se detuvo a 22 personas y se decomisó dinero en efectivo, así como 1,5 toneladas de droga (cuyo tipo tampoco especificó) tras 16 allanamientos realizado en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas (fronteriza con Colombia).

#ATENCIÓN



Tres operaciones clave contra el narcotráfico.



Seguimos trabajando. pic.twitter.com/OzVn1j3thR — John Reimberg (@JohnReimberg) August 26, 2026 En las dos operaciones de esta madrugada participaron 300 miembros de Policía y 36 fiscales. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado que las operaciones de este miércoles se realizaron con su apoyo y el del Comando Sur, y aseguró que eran una "victoria decisiva para la región". "Respaldadas por las poderosas y precisas capacidades del equipo integral del Gobierno estadounidense, estas operaciones asestan un duro golpe a la logística, las finanzas y el liderazgo de una red ilícita regional que ha propagado la corrupción y la violencia en todo el hemisferio occidental", afirmó en el comunicado el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur. Además de a Los Lobos, los operativos se dirigieron a organizaciones vinculadas a Los Choneros, quienes, según la DEA, son "responsables del tráfico de cocaína a través de Ecuador y su posterior distribución a Centroamérica, México y mercados internacionales". Ambos grupos criminales, junto a los Chone Killers, han sido catalogados como organizaciones terroristas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se atribuye la escalada de violencia que registra el país andino. Pese a esa declaratoria, Ecuador cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.