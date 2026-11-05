Ecuador detiene a Jacobo Bucaram y anuncia su envío a EUA

El ministro no detalló por qué delito lo requiere la justicia estadounidense ni identificó a las otras dos personas detenidas

La Policía Nacional de Ecuador detuvo en Guayaquil a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, durante un operativo en el que también fueron arrestadas otras dos personas. El ministro del Interior, John Reimberg, informó el miércoles 4 de noviembre de 2026 que la justicia de Estados Unidos requiere a Bucaram y que los tres detenidos serán enviados a ese país una vez cumplido el procedimiento correspondiente.

El ministro informó que Bucaram tenía una notificación roja

Reimberg difundió en redes sociales una fotografía de Bucaram esposado y bajo custodia policial. También señaló que el detenido tenía una notificación roja de Interpol, un aviso que solicita localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a su entrega. Cada país aplica su legislación para determinar cómo proceder.

El ministro no detalló por qué delito lo requiere la justicia estadounidense ni identificó a las otras dos personas detenidas. El anuncio tampoco fijó una fecha para el traslado.

La captura ocurre casi dos meses después de su condena en Ecuador

El 9 de septiembre, un tribunal ecuatoriano condenó a Jacobo y a su padre, quien gobernó Ecuador entre 1996 y 1997, a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada. El caso se remonta a 2020, cuando, según la Fiscalía, ambos colaboraron con una estructura que obtuvo ganancias mediante la comercialización irregular de unas 21 mil pruebas de detección de covid-19 y otros insumos médicos.

Tras el fallo, Abdalá Bucaram sostuvo que la compra de insumos fue un acuerdo entre particulares y anunció que recurriría la sentencia. En su mensaje sobre el operativo en Guayaquil, Reimberg no precisó si el requerimiento de Estados Unidos guarda relación con ese expediente.