Ecuador detiene a dos mexicanos ligados presuntamente al CJNG

Ecuador detiene a dos mexicanos presuntamente vinculados al CJNG; decomisan droga, armas y más de un millón de dólares en efectivo.

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de la captura de dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación, en el marco de dos operativos realizados durante la madrugada en los que hallaron droga y más de un millón de dólares en efectivo.

El funcionario señaló que se ejecutaron veinte allanamientos en las provincias del Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, que dejaron 24 personas detenidas y 20 vehículos retenidos.

Asimismo, dos pistas clandestinas inhabilitadas, una avioneta retenida, un millón de dólares en efectivo, quince armas entre fusiles y pistolas, 200 municiones de diferentes calibres, chalecos antibalas, una tonelada de droga (cuyo tipo no especificó) y combustible de avión.

En este caso "se detuvo a dos mexicanos vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban en operaciones con la estructura (criminal) de Los Lobos para el envío de drogas a través de Ecuador, usando las pistas clandestinas, las avionetas hacia Norteamérica", dijo en sus redes sociales.

"Esto es un trabajo coordinado con las diferentes agencias de los Estados Unidos y un gran golpe a estas estructuras criminales", comentó.