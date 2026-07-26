Ecuador destruye nueve campamentos de minería ilegal

La segunda intervención fue realizada en los sectores Selva Alegre y 5 de Junio, dentro del cantón Eloy Alfaro, donde fueron destruidos otros tres campamentos

La Armada de Ecuador desmanteló nueve campamentos presuntamente utilizados para la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas, ubicada en la frontera con Colombia, durante dos operativos que también permitieron inutilizar maquinaria pesada y decomisar un arma de fabricación artesanal.

Las intervenciones se desarrollaron en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, donde las fuerzas ecuatorianas mantienen acciones para reducir la capacidad operativa de las estructuras relacionadas con la extracción ilícita de minerales.

Inhabilitan maquinaria en San Lorenzo

En el sector Bogotá, perteneciente a San Lorenzo y cercano al departamento colombiano de Nariño, los militares localizaron seis campamentos vinculados presuntamente con actividades mineras irregulares.

Durante el despliegue fueron inhabilitadas diez retroexcavadoras, tres motobombas y un generador eléctrico. Los uniformados también decomisaron una escopeta de fabricación artesanal, la cual quedó a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Operativo se extendió hasta Eloy Alfaro

Una segunda intervención fue realizada en los sectores Selva Alegre y 5 de Junio, dentro del cantón Eloy Alfaro, donde fueron destruidos otros tres campamentos.

En este punto, las autoridades inutilizaron cinco retroexcavadoras, dos motobombas, un generador eléctrico y una máquina clasificadora. En total, ambos operativos dejaron fuera de funcionamiento nueve campamentos y 15 retroexcavadoras.

“Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas para combatir la minería ilegal, afectar las capacidades operativas y logísticas de las estructuras vinculadas a esta actividad ilícita y fortalecer la seguridad en la provincia de Esmeraldas”, señaló la institución militar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado qué grupos operaban las instalaciones localizadas.

Ecuador intensifica acciones contra la minería ilegal

El Gobierno ecuatoriano reforzó durante el último año los operativos contra esta actividad, especialmente después del asesinato de once militares en mayo de 2025 durante una emboscada registrada en la Amazonía, cuando participaban en una intervención contra la extracción ilegal de minerales.

Las autoridades atribuyeron aquel ataque a los Comandos de la Frontera, una estructura disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, relacionada también con organizaciones criminales ecuatorianas.

Además de representar una fuente de financiamiento para grupos delictivos, la minería ilegal genera graves afectaciones ambientales debido a la deforestación y la contaminación de ríos con sustancias y metales pesados empleados durante la extracción de oro.