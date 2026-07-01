Ecuador decomisa casi media tonelada de droga

El Ejército de Ecuador aseguró cerca de media tonelada de droga durante un operativo realizado en la provincia de Esmeraldas, ubicada en frontera con Colombia

El Ejército de Ecuador aseguró cerca de media tonelada de droga durante un operativo realizado en la provincia de Esmeraldas, ubicada en la frontera con Colombia, informó este martes el Ministerio de Defensa.

La acción se llevó a cabo luego de que el conductor de una camioneta intentara evadir un puesto de control militar. Tras interceptar la unidad, los elementos de seguridad localizaron un cargamento de sustancias ilícitas oculto en el vehículo.

Durante la inspección fueron decomisados 432 kilogramos de marihuana y dos kilogramos de pasta base de cocaína, distribuidos en decenas de paquetes.

El conductor, identificado como Cedar Ch., alias "Javi", fue detenido para las investigaciones correspondientes. De acuerdo con el Ejército, el hombre estaría presuntamente vinculado con el grupo criminal Los Tiguerones.

El Ministerio de Defensa estimó que el aseguramiento representa una afectación económica cercana a 1.5 millones de dólares para la organización delictiva.

Ecuador, punto estratégico para el narcotráfico

Por su ubicación entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, además de contar con importantes puertos sobre el océano Pacífico y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en un corredor clave para el tráfico internacional de drogas con destino principalmente a Europa y Norteamérica.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, hasta finales de mayo las autoridades ecuatorianas habían decomisado más de 70 toneladas de droga en distintos operativos realizados en el país.