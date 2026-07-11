Ecuador crea coalición para fortalecer comercio con Japón

De acuerdo con el sector exportador, el intercambio comercial entre ambos países se acerca actualmente a los 1.000 millones de dólares

El sector exportador ecuatoriano dio un nuevo paso para fortalecer su presencia en Asia con la creación de la Coalición de Exportadores Ecuador–Japón, una iniciativa que busca respaldar técnicamente las gestiones del Gobierno para concretar un Acuerdo de Asociación Económica con la nación asiática y ampliar las oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

La presentación de la coalición coincidió con la visita a Quito de representantes de Keidanren, la principal organización empresarial de Japón, quienes sostuvieron reuniones con el presidente Daniel Noboa, integrantes del gabinete económico y representantes del sector productivo para explorar nuevos proyectos de cooperación e inversión.

Sector privado busca fortalecer las negociaciones

La nueva coalición está integrada por empresas exportadoras y tendrá como objetivo acompañar las negociaciones mediante estudios técnicos, análisis de mercado e identificación de oportunidades comerciales que permitan avanzar hacia un acuerdo económico entre Ecuador y Japón.

Durante los encuentros sostenidos con la delegación japonesa, representantes de Fedexpor, autoridades nacionales y la Embajada de Japón en Ecuador coincidieron en la necesidad de construir una hoja de ruta que impulse una relación comercial más amplia y facilite nuevas inversiones.

Como parte de esta estrategia, la coalición entregó una carta al Comité para Latinoamérica y el Caribe de Keidanren, en la que expresó la disposición del sector exportador ecuatoriano para trabajar de manera conjunta en la identificación de nuevos proyectos comerciales y en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Ecuador apuesta por convertirse en un socio estratégico

El presidente ejecutivo de Fedexpor, Xavier Rosero, afirmó que Ecuador cuenta con condiciones para convertirse en un aliado importante dentro de la estrategia japonesa de seguridad alimentaria y económica, gracias a la oferta de productos agroalimentarios de alta calidad que abastecen al mercado asiático.

Rosero explicó que la relación comercial no solo contempla mayores exportaciones ecuatorianas, sino también un incremento en la importación de bienes de capital, maquinaria y tecnología japonesa que permitan modernizar los procesos productivos nacionales.

Este enfoque busca consolidar una relación de beneficio mutuo, donde Ecuador fortalezca su capacidad exportadora mientras Japón amplía su participación como proveedor de innovación tecnológica e inversión.

Comercio bilateral supera los mil millones de dólares

De acuerdo con el sector exportador, el intercambio comercial entre ambos países se acerca actualmente a los 1.000 millones de dólares, considerando tanto exportaciones como importaciones.

Además, Fedexpor identifica un potencial de más de 300 productos ecuatorianos con posibilidades de ingresar o ampliar su presencia en el mercado japonés, especialmente dentro del sector alimentario.

Entre los productos con mayores oportunidades destacan el camarón, banano, cacao, chocolate, atún, flores, frutas tropicales y otros alimentos con alto valor agregado, segmentos donde Japón mantiene una demanda constante por mercancías con elevados estándares de calidad e inocuidad.