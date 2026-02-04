Ecuador: condenan a dos madres y abuelo por explotación de hijas

Un hombre recibió las imágenes de las tres personas ahora condenadas, quienes a cambio recibían pagos que sumaron aproximadamente 50,000 dólares.

Un tribunal de Ecuador sentenció a 26 años de prisión a dos mujeres por enviar material de explotación sexual de sus propias hijas, de siete y doce años, a Estados Unidos, informó este martes la Fiscalía.

Además, el abuelo de una de las menores recibió una condena de 13 años de cárcel por el mismo delito, según detalló el Ministerio Público en un comunicado oficial.

La investigación comenzó en diciembre de 2024, luego de que las autoridades ecuatorianas recibieran una alerta de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) sobre William Foster Alger, un hombre involucrado en la adquisición de material digital de abuso sexual infantil con víctimas ecuatorianas.

Según la Fiscalía, Foster recibió las imágenes de las tres personas ahora condenadas, quienes a cambio recibían pagos que sumaron aproximadamente 50,000 dólares.

El propio Foster fue sentenciado en Estados Unidos a 60 años de cárcel por delitos de tráfico sexual, trata de personas y prostitución.

Además de la pena de prisión, las dos mujeres y el abuelo de las víctimas deberán pagar una multa cercana a los 482,000 dólares a la administración de Justicia ecuatoriana.