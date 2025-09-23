Eclipse parcial solar cruza cielos de Nueva Zelanda y el Pacífico

Durante el eclipse, la Luna se interpuso parcialmente entre la Tierra y el Sol, provocando que el disco solar apareciera oscurecido en diferentes grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Los habitantes de Nueva Zelanda y de algunos países insulares del Pacífico pudieron apreciar este lunes un eclipse parcial solar, que tardó más de cuatro horas en completarse.

En la ciudad neozelandesa de Dunedin, en la Isla Sur, el eclipse alcanzó su cenit alrededor de las 7:20 hora local cuando la Luna cubrió hasta el 70 % del Sol, publica el sitio de Internet especializado Space.com

Otras zonas del país oceánico, como Auckland, tuvieron menor fortuna y las nubes impidieron disfrutar plenamente de este fenómeno astronómico.

Durante el eclipse, la Luna se interpuso parcialmente entre la Tierra y el Sol, provocando que el disco solar apareciera oscurecido en diferentes grados, según la ubicación.

El fenómeno comenzó en el Pacífico a las 17:29 GMT del domingo y concluyó a las 21:53.

El eclipse parcial también se divisó desde otras regiones del Pacífico como Samoa, Fiyi y Tonga, recoge el citado portal.

"El último fragmento del eclipse será visible desde la Península Antártica (...) donde habrá muchos más pingüinos que personas para presenciar el espectáculo", apuntó el periodista Anthony Wood durante la retransmisión en directo de Space.com.

Este eclipse parcial es parte de un ciclo de eventos que preceden al esperado eclipse total de 2026, que se verá en varios países de Europa, Oriente Medio y Asia. Los astrónomos destacan que cada fenómeno, aunque parcial, ofrece oportunidades únicas para la investigación y para acercar la astronomía al público.