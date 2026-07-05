Drones ucranianos atacan terminal petrolera en Rusia

El ataque se produce en un momento en que Ucrania ha intensificado sus operaciones contra refinerías, terminales portuarias y centros logísticos rusos

Un ataque con drones lanzado por Ucrania alcanzó este sábado una terminal petrolera en San Petersburgo, en lo que representa uno de los golpes más significativos contra la infraestructura energética rusa en los últimos meses y un nuevo episodio en la estrategia de Kiev para trasladar el costo de la guerra al territorio de su adversario.

Las autoridades rusas confirmaron que el ataque impactó instalaciones ubicadas en el distrito Kirovsky, en la segunda ciudad más importante de Rusia, mientras que las defensas antiaéreas aseguraron haber derribado decenas de drones sobre San Petersburgo y la región circundante.

El ataque se produce en un momento en que Ucrania ha intensificado sus operaciones de largo alcance contra refinerías, terminales portuarias y centros logísticos rusos, una estrategia que ha contribuido a generar presiones sobre el suministro interno de combustibles y a elevar el costo económico de la guerra para Moscú.

Ucrania asegura haber atacado infraestructura petrolera

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la operación como parte de las "sanciones de largo alcance" implementadas por Kiev contra Rusia y afirmó que, además de la terminal petrolera, las fuerzas ucranianas lograron impactar un objetivo militar en la isla de Kronstadt, una de las principales bases estratégicas rusas en el mar Báltico.

Según Zelenski, la ofensiva estuvo dirigida contra instalaciones que contribuyen al financiamiento del esfuerzo bélico ruso, reforzando una estrategia que durante 2026 ha buscado afectar directamente la infraestructura energética y logística del Kremlin.

La terminal atacada en San Petersburgo es considerada uno de los principales puntos de exportación de petróleo y derivados de Rusia hacia mercados internacionales, por lo que cualquier afectación a sus operaciones posee implicaciones económicas y estratégicas relevantes.

Los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa se han convertido en una constante durante el quinto año de la guerra. Analistas consideran que esta campaña busca no solo reducir la capacidad económica de Rusia, sino también llevar el conflicto al interior del país y afectar la percepción pública sobre la seguridad interna.

La región de San Petersburgo ya había sido objeto de ataques en junio, previo al Foro Económico Internacional organizado por Rusia, mientras que otras zonas estratégicas, incluida la península de Crimea, han enfrentado afectaciones recurrentes.

Precisamente en Crimea, autoridades instaladas por Moscú informaron que un ataque ucraniano ocurrido este sábado dejó una persona muerta y dos más heridas, entre ellas un menor de edad, en medio de una situación que ha obligado incluso a restringir la venta de combustible a civiles en algunas localidades.

Putin minimiza los ataques mientras continúan los combates en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha insistido en que los ataques contra la infraestructura energética no representan un daño crítico para Rusia y ha sostenido que la ofensiva ucraniana busca desviar la atención de la situación militar en el frente.

Un día antes del ataque en San Petersburgo, Putin visitó el cuartel general militar encargado de la guerra y recibió informes sobre los avances rusos en la región de Donetsk, particularmente en torno a la ciudad de Kostiantynivka, considerada un punto estratégico para futuras operaciones hacia Sloviansk y Kramatorsk.

Las autoridades militares rusas aseguraron que sus tropas mantienen el control de la ciudad tras semanas de intensos combates urbanos, mientras que el gobierno ucraniano rechazó dichas afirmaciones y sostuvo que las fuerzas rusas no han logrado consolidar el dominio total del área.