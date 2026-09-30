Drones rusos golpean telecomunicaciones clave de Ucrania

Los ataques se concentraron principalmente en Kiev, aunque también se reportaron impactos en Odesa, Mykolaiv, Dnipro y Zaporizhzhia

Rusia intensificó sus ataques con drones y misiles contra Ucrania y amplió sus objetivos hacia centros de datos, empresas de telecomunicaciones e infraestructura logística, una ofensiva que provocó interrupciones de internet, daños materiales y personas heridas en distintas regiones del país.

Los ataques se concentraron principalmente en Kiev, aunque también se reportaron impactos en Odesa, Mykolaiv, Dnipro y Zaporizhzhia. Las autoridades ucranianas advirtieron que la ofensiva busca afectar sistemas fundamentales para las comunicaciones, la actividad económica y la difusión de alertas aéreas.

Golpean sede del principal operador móvil de Ucrania

Uno de los drones impactó la sede de Kyivstar, el mayor proveedor de telefonía móvil de Ucrania. La compañía confirmó daños en sus oficinas de Kiev, pero informó que no se registraron víctimas entre su personal.

Rusia también aseguró haber atacado un centro de procesamiento de datos perteneciente a Vodafone Ukraine, el segundo operador móvil más importante del país. La empresa no confirmó inicialmente el alcance de las afectaciones.

Durante los últimos días, otras instalaciones utilizadas por proveedores de internet fueron alcanzadas, lo que generó interrupciones en el servicio para alrededor de 100 mil viviendas de Kiev y localidades cercanas.

Dos menores resultan heridos en ataque contra centro de datos

El presidente Volodímir Zelenski informó que un centro de datos ubicado en Kiev fue atacado dos veces durante la mañana del domingo. Los impactos dejaron heridos a dos niños y una persona adulta.

El Gobierno ucraniano señaló que los daños a la infraestructura digital pueden afectar servicios bancarios, plataformas gubernamentales, comunicaciones civiles y sistemas utilizados para enviar advertencias sobre la llegada de drones y misiles.

Las alertas aéreas representan una herramienta esencial para que la población pueda trasladarse a refugios antes de los ataques, por lo que cualquier interrupción en las comunicaciones aumenta el riesgo para los habitantes.

Rusia reporta ataques contra centros logísticos y puertos

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron instalaciones vinculadas con las operaciones militares ucranianas, entre ellas varios centros de datos en Kiev y puntos logísticos en las regiones de Kiev y Odesa.

Moscú también aseguró haber golpeado dos almacenes de drones en Mykolaiv, instalaciones de una base naval, oficinas de la Guardia Fronteriza, depósitos en el puerto de Kiliya y embarcaciones que se dirigían hacia Odesa.

Las afirmaciones sobre algunos de estos objetivos no han sido verificadas de manera independiente. Ucrania sostiene que los bombardeos también alcanzaron viviendas, negocios, transporte público e infraestructura civil.

Drones a reacción dificultan las intercepciones

La nueva ofensiva incluyó drones propulsados por motores a reacción, capaces de desplazarse a mayor velocidad y altura que los aparatos convencionales de hélice, lo que complica su derribo mediante los sistemas terrestres de defensa.

En una de las oleadas recientes, Rusia lanzó 120 drones contra territorio ucraniano, de los cuales 90 eran modelos a reacción. Las fuerzas de defensa informaron que lograron interceptar aproximadamente el 57 por ciento de los aparatos.

Ucrania trabaja en el desarrollo de interceptores más rápidos y ya realiza pruebas con nuevos sistemas en algunas unidades de combate. Los aviones F-16 también pueden ser utilizados contra estos drones, aunque su operación representa un costo considerablemente mayor.