Drones con explosivos atacan alcaldía de Rioblanco en Colombia

Habitantes reportaron enfrentamientos entre integrantes del Ejército y grupos armados en el sector de Las Palomas, ubicado en la zona rural de Rioblanco

La sede de la Alcaldía de Rioblanco, en el departamento colombiano del Tolima, fue atacada este domingo mediante drones con explosivos y disparos, en una ofensiva que también habría tenido como objetivo la estación de Policía del municipio.

El hecho no dejó personas muertas ni lesionadas debido a que ocurrió durante un día no laborable, cuando las instalaciones municipales no se encontraban funcionando con normalidad. No obstante, las detonaciones y las ráfagas generaron temor entre los habitantes del casco urbano.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el ataque y solicitó la adopción inmediata de medidas para proteger a la población, reforzar la presencia de la Fuerza Pública y evaluar la aplicación de un toque de queda mientras se recuperan las condiciones de seguridad.

Autoridades investigan la responsabilidad del ataque

Las primeras versiones atribuyen la ofensiva a grupos armados ilegales que mantienen presencia en el sur del Tolima, entre ellos las disidencias de las antiguas FARC.

Sin embargo, las autoridades todavía no han identificado públicamente a una estructura específica como responsable.

Videos difundidos después del atentado muestran humo saliendo de una de las fachadas de la Alcaldía, mientras en otras grabaciones se escuchan disparos en distintos puntos del municipio. Hasta el momento no se ha presentado un balance completo de los daños ocasionados en el edificio.

De manera simultánea, habitantes reportaron enfrentamientos entre integrantes del Ejército y grupos armados en el sector de Las Palomas, ubicado en la zona rural de Rioblanco.

Testimonios recabados en el lugar señalan que los disparos se prolongaron durante varios minutos y que después de la primera explosión se registró un corte en el suministro eléctrico.

Matiz señaló que la prioridad es desplegar toda la capacidad institucional disponible para recuperar la tranquilidad y garantizar la protección de los habitantes, ante el riesgo de que puedan presentarse nuevas acciones violentas.

Aumentan ataques con drones y explosivos en Colombia

La ofensiva en Rioblanco se produjo dentro de una serie de ataques y hostigamientos registrados durante el fin de semana en diferentes regiones de Colombia. Las autoridades han reportado hechos relacionados con artefactos explosivos en departamentos como Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

En el sur del Tolima también se habían registrado ataques contra instalaciones militares de Planadas y Ataco, por lo que las autoridades investigan si los episodios forman parte de una ofensiva coordinada contra instituciones gubernamentales y unidades de la Fuerza Pública.

El hecho más grave ocurrió en San Roque, departamento de Cesar, donde un puesto policial fue atacado con explosivos lanzados desde drones. El atentado provocó la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años, quien acumulaba 18 años de servicio en la Policía.

El uso de drones adaptados para transportar y arrojar explosivos se ha convertido en una amenaza creciente para las autoridades colombianas, debido a que permite a los grupos armados atacar instalaciones policiales, militares y civiles desde puntos alejados, dificultando la identificación inmediata de los responsables.