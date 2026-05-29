Dron ruso cae en Rumania y deja dos heridos tras ataque

Las autoridades informaron que dos personas sufrieron heridas leves y recibieron atención médica, mientras que varios residentes fueron evacuados

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a extender sus efectos más allá de las fronteras del territorio ucraniano. Un dron ruso que participaba en un ataque nocturno contra infraestructura en Ucrania se estrelló contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, dejando dos personas lesionadas y provocando una nueva preocupación entre los países miembros de la OTAN por la seguridad en la región.

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes y fue confirmado por las autoridades de Rumania, que calificaron el episodio como una grave violación del derecho internacional.

El aparato fue detectado por los sistemas de vigilancia aérea antes de ingresar al espacio aéreo rumano y terminar impactando contra un complejo habitacional ubicado cerca de la frontera con Ucrania.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rumania, el dron fue rastreado por radar mientras sobrevolaba territorio nacional antes de estrellarse contra el techo de un edificio de apartamentos en Galati, una ciudad estratégica situada a orillas del río Danubio y cercana a las fronteras con Moldavia y Ucrania.

Tras el impacto se registró un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia, y policias. Las autoridades informaron que dos personas sufrieron heridas leves y recibieron atención médica, mientras que varios residentes fueron evacuados de manera preventiva para evitar mayores riesgos.

El hecho es considerado uno de los incidentes más delicados registrados en territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, debido a que dejó personas lesionadas dentro de un país integrante de la OTAN.

Rumanía exige reforzar la defensa aérea de la OTAN

La respuesta de Bucarest fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la OTAN acelerar el despliegue de capacidades destinadas a interceptar drones y amenazas aéreas en la región oriental de la alianza.

Como parte del protocolo de emergencia, las Fuerzas Armadas rumanas desplegaron dos cazas F-16 y un helicóptero militar para monitorear la situación, además de emitir alertas de seguridad a los habitantes de las zonas cercanas a la trayectoria detectada del aparato.

Las autoridades rumanas han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por la creciente frecuencia con la que drones y restos de artefactos utilizados en la guerra terminan llegando a territorio nacional debido a los ataques rusos contra puertos e infraestructura ucraniana ubicados a lo largo del río Danubio.

La intensificación de la guerra aumenta la preocupación internacional

El incidente se produjo en medio de una nueva escalada de ataques rusos contra ciudades y objetivos estratégicos de Ucrania. Moscú ha intensificado el uso de drones de largo alcance y misiles para golpear infraestructura energética y zonas urbanas, mientras Kiev continúa solicitando más apoyo militar a sus aliados occidentales.

Durante una visita oficial a Suecia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy insistió en la necesidad de recibir más sistemas de defensa aérea Patriot por parte de Estados Unidos, al advertir que las reservas disponibles resultan insuficientes frente al volumen de ataques que enfrenta su país.

"Creo que Estados Unidos debe actuar más rápido. Estamos siendo muy persistentes", declaró Zelenskyy al referirse a la necesidad de reforzar la protección aérea de Ucrania.

La preocupación también llegó a Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó ante el Consejo de Seguridad que la intensificación de los bombardeos corre el riesgo de generar consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.

Guterres señaló además que durante los primeros cuatro meses de este año se ha registrado una cifra de víctimas civiles superior a la observada en el mismo periodo de cualquiera de los últimos tres años de conflicto, reflejando el aumento de la violencia y el deterioro de la situación humanitaria.

La caída del dron en Rumania vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de que los efectos de la guerra se extiendan más allá de Ucrania.

Aunque las autoridades descartaron una agresión directa contra territorio rumano, el incidente incrementa la presión sobre la OTAN para fortalecer la vigilancia aérea en su flanco oriental y evitar que episodios similares puedan tener consecuencias más graves en el futuro.