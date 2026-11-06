Dos trenes chocan en Bélgica y provocan daños, sin dejar heridos

Las primeras conclusiones apuntan a una pieza situada debajo de uno de los vagones del tren de obras que se habría desprendido, quedando atrapada en las ruedas

Un tren de trabajos de la empresa ferroviaria belga Infrabel chocó el miércoles por la tarde contra un tren de pasajeros, en un accidente que causó importantes daños estructurales pero en el que no hubo heridos, informó la compañía este jueves.

El accidente se produjo en el tramo entre la localidad de Jette (Bruselas) y Denderleeuw (Flandes Oriental), el cual permanecerá cerrado hasta el próximo lunes.

"El tren de obras descarriló parcialmente a la entrada de la estación de Ternat. En ese momento, un tren de pasajeros circulaba en sentido contrario. El último vagón del tren de pasajeros chocó contra el tren de obras. Por suerte, no hubo heridos", explicó a medios belgas el portavoz de Infrabel, Thomas Baeken.

El convoy con 70 pasajeros salía de Bruselas y circulaba en dirección a Aalst, al noreste de la capital.

Debido a los importantes daños a la infraestructura ferroviaria, principalmente en las inmediaciones de la estación de Terna, el tráfico de trenes permanecerá interrumpido hasta el lunes, aunque se han habilitado autobuses de sustitución.

Infrabel está investigando la causa exacta del descarrilamiento del tren de trabajo mientras equipos técnicos trabajan para retirar el tren siniestrado.

Las primeras conclusiones apuntan a una pieza situada debajo de uno de los vagones del tren de obras que se habría desprendido, quedando atrapada bajo las ruedas del convoy.