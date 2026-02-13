Dos tiroteos relacionados dejan siete muertos en Florida, EUA

El atacante había tenido una relación sentimental con una de las víctimas de Fort Lauderdale, quien a su vez tenía vínculos con los asesinados en Sarasota

Dos tiroteos ocurridos el mismo día en Florida, Estados Unidos aparentemente relacionados, terminaron con la muerte de siete personas, incluido el presunto atacante, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

El primer incidente se registró el martes en una vivienda de Fort Lauderdale, ciudad al norte de Miami, donde fallecieron una mujer de 46 años y un joven de 18. Más tarde, en Sarasota, un homicidio-suicidio dejó otros cinco muertos, entre ellos el presunto agresor, Russell Kot, de 51 años, quien aparentemente se quitó la vida.

Las investigaciones indican que Kot había tenido una relación sentimental previa con una de las víctimas de Fort Lauderdale, quien a su vez tenía vínculos con las personas asesinadas en Sarasota. El motivo detrás de los ataques aún se desconoce.

En Sarasota, los oficiales respondieron a un reporte de un hombre herido de bala en el vecindario Amberlea, quien falleció pese a los intentos de primeros auxilios. Al ingresar a la casa, encontraron a dos mujeres y dos hombres adultos muertos, incluido el presunto atacante.

Las autoridades de ambas jurisdicciones indicaron que los crímenes ya no representan una amenaza para la comunidad al considerarlos un hecho aislado, pues el atacante murió.