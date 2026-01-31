Dos sismos ocurren en la costa sur de Perú sin reportes de daños

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que no existía la amenaza de un tsunami en el litoral peruano.

La región peruana de Ica, al sur de Lima, sufrió durante la noche de este viernes dos sismos, de magnitudes 4,1 y 5, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

Detalles del primer y segundo sismo

El primer sismo, de magnitud 4,1, se registró a las 19:34 horas (00:34 GMT del sábado), con epicentro a 49 kilómetros al sur de la ciudad de Marcona y una profundidad de 18 kilómetros, en el océano Pacífico. A las 20:09 horas (01:09 GMT del sábado) se registró un segundo movimiento de magnitud 5, con epicentro a 50 kilómetros al sur de Marcona y una profundidad de 20 kilómetros, por lo que alcanzó una intensidad de III-IV en esa localidad, ubicada a más de 500 kilómetros al sur de Lima.

No hay alerta de tsunami

Tras los temblores, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que no existía la amenaza de un tsunami en el litoral peruano.

Medidas de seguridad y antecedentes sísmicos

Ni el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ni el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) han reportado hasta el momento que los sismos hayan producido daños, pero sí reiteraron las medidas de seguridad que se deben tomar ante este tipo de eventos. Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 por ciento de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.

