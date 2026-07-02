Dos personas suben a la cima del Empire State Building por la paz

Por: EFE 01 Julio 2026, 11:48 Compartir

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz

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Dos personas subieron sin permiso este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz". Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo luego bajan de la antena de donde se colgaban y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan. Posteriormente, ambas personas fueron detenidas.