Dos personas mueren por sarampión en Pensilvania

Dos personas no vacunadas murieron por sarampión en Pensilvania, en medio del peor año de casos que enfrenta Estados Unidos desde 1991

Dos residentes no vacunados de Pensilvania murieron por sarampión, convirtiéndose en los primeros decesos relacionados con este virus contagioso registrados en Estados Unidos durante este año.

Las autoridades estatales de salud dieron a conocer las muertes el martes. Las personas fallecidas vivían en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia, aunque no se divulgaron mayores detalles sobre sus identidades.

“Mis más profundas condolencias para los seres queridos que enfrentan esta pérdida inimaginable”, declaró la secretaria de Salud del estado, la doctora Debra Bogen.

La funcionaria señaló que, debido a que el sarampión permaneció eliminado en gran medida en Pensilvania durante más de tres décadas, parte de la población no está familiarizada con la enfermedad ni comprende completamente su posible gravedad.

Estados Unidos enfrenta su peor año de sarampión desde 1991

Con estas muertes, Estados Unidos suma cinco fallecimientos por sarampión en los últimos dos años, una cifra superior al total combinado de decesos reportados durante las tres décadas anteriores.

El país atraviesa además su peor año de sarampión desde 1991. Hasta el jueves se habían contabilizado 2 mil 777 casos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La cifra registrada durante este año ya superó el número de casos reportados en 2025.

El incremento de casos también pone bajo revisión el estatus sanitario de la región. En noviembre, funcionarios internacionales de salud se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su condición de países libres de sarampión.

Estados Unidos logró eliminar la propagación local de la enfermedad en 2000 gracias a las elevadas tasas de vacunación. Sin embargo, en años recientes la cobertura ha disminuido por debajo del 95% necesario para prevenir brotes.

Gobernador de Pensilvania cuestiona acciones del gobierno federal

El aumento de los contagios ha coincidido con medidas impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump relacionadas con la vacunación infantil, basadas en preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas que, según estudios científicos, carecen de fundamento.

A principios de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva para renovar las recomendaciones sobre vacunas infantiles. También planteó separar la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (MMR) en tres aplicaciones distintas y administrar las inmunizaciones infantiles en citas separadas cuando fuera posible.

Médicos han expresado preocupación por considerar que las declaraciones de Trump y del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., pueden incrementar la confusión y la reticencia entre la población.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó el martes que conversó con Kennedy, quien ofreció apoyo de personal federal de salud. Sin embargo, el mandatario estatal rechazó la propuesta al considerar que el departamento de salud de Pensilvania podía atender la situación.

Las tasas de vacunación infantil disminuyen en Estados Unidos

Las campañas de vacunación realizadas durante décadas hicieron que los casos y muertes por sarampión se volvieran poco frecuentes. Sin embargo, el doctor David Margolius, director del departamento de salud de Cleveland, explicó que esto también ha provocado que algunas personas olviden que se trata de un virus altamente contagioso y potencialmente mortal.

Margolius señaló que algunos habitantes de Cleveland incluso han mostrado molestia ante las campañas de promoción de vacunas y cuestionado la gravedad de la enfermedad.

El especialista consideró que el gobierno de Trump ha respondido a los brotes mediante ofertas de asistencia, pero subrayó que la prevención debe realizarse antes de que aparezcan los contagios.

Para ello, sostuvo, son necesarios mensajes claros, consistentes y visibles sobre la importancia de la vacunación.