Dos mujeres astronautas de la NASA comienzan caminata espacial

Las astronautas Anne McClain y Nichole Ayers comenzaron este jueves una caminata espacial de más de seis horas para realizar mejoras de comunicaciones y abastecimiento eléctrico en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La misión extravehicular (EVA, en inglés) comenzó alrededor de las 9:15 EST, más de una hora después de lo programado debido a revisiones de última hora en uno de los guantes de una de las astronautas y las cámaras corporales.

McClain y Ayers reubicarán una antena de comunicaciones del laboratorio orbital e instalarán un soporte de montaje que servirá de base para un nuevo conjunto de paneles solares desplegables conocidos como Irosa (International Space Station Rollout Solar Arrays).

Estos paneles, que llegarán en una futura misión de reabastecimiento de SpaceX, permitirán aumentar la capacidad energética de la estación hasta en un 30 %, pasando de 160 kilovatios a 215 kilovatios.

Se trata de la caminata espacial número 93 realizada por Estados Unidos y la 275 en total dedicada al ensamblaje, mantenimiento y mejora del complejo orbital.

