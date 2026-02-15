Dos muertos y siete desaparecidos tras naufragio en el Amazonas

El piloto de la barcaza fue arrestado bajo el cargo de homicidio culposo y podrá permanecer en libertad tras el pago de una fianza

Las autoridades de Brasil continúan la búsqueda de siete personas desaparecidas tras el naufragio de una barcaza con 80 pasajeros en el río Amazonas, cerca de la ciudad de Manaos. El incidente ocurrió este viernes en la zona conocida como Encuentro de las Aguas, donde confluyen el río Negro y el río Solimões, y dejó dos personas fallecidas.

La embarcación, que partió de Manaos con destino a Nova Olinda do Norte, naufragó poco después de iniciar su trayecto. Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación. Según el Gobierno de Amazonas, las víctimas mortales son una mujer adulta y una niña de tres años.

Entre los 71 sobrevivientes se encuentran un bebé prematuro y su madre, quienes habían viajado a Manaos para el parto; durante el naufragio, el bebé fue colocado en un refrigerador portátil para protegerlo.

Rescate y operativo en el río Solimões

El piloto de la barcaza fue arrestado bajo el cargo de homicidio culposo y podrá permanecer en libertad tras el pago de una fianza. Una pasajera relató en un video difundido por medios locales que había solicitado al piloto reducir la velocidad debido a las fuertes olas antes del accidente.

El Cuerpo de Bomberos retomó las tareas de rescate el sábado con dos equipos: uno de superficie y otro de buceo en la zona del siniestro. El operativo cuenta con 25 buzos, ocho embarcaciones y alrededor de veinte agentes de la Defensa Civil de Amazonas, quienes buscan a las personas desaparecidas y brindan apoyo a los sobrevivientes.

Gobierno reacciona ante tragedia

El gobernador de Amazonas, Wilson Lima, expresó en sus redes sociales su “profunda” solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades “siguen movilizadas” para localizar a los desaparecidos. Las operaciones de rescate se mantienen activas y las autoridades coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad y asistencia de todos los pasajeros.

Posición de la empresa responsable

La barcaza pertenece a la empresa Lima de Abreu e Navegações, cuyo socio es Marcos Antonio Lima de Abreu, conocido como Marquinho Abreu. Según reporta O Globo, Abreu fue candidato a la alcaldía de Uarini en 2024 por el Partido de los Trabajadores, obteniendo 2,537 votos frente a 4,491 del alcalde electo.

En un comunicado, la empresa lamentó el naufragio y aseguró que la embarcación Lima de Abreu XV estaba en buenas condiciones, con documentación e inspecciones vigentes, operando conforme a las normas de navegación. Asimismo, indicó que coopera de forma plena y transparente con las autoridades y que la prioridad ha sido brindar asistencia integral a las víctimas y sus familias.