Dos muertos y seis heridos tras tiroteo en Niza, Francia

Los autores escaparon y un amplio dispositivo policial fue desplegado en la zona donde tuvo lugar el tiroteo, presuntamente relacionado con el narcotráfico

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en la tarde de este lunes en un tiroteo en el barrio de Les Moulins de la ciudad francesa de Niza, informaron las autoridades locales y la Fiscalía sobre un caso aparentemente relacionado con el narcotráfico.

El fiscal de Niza, Damien Martinelli, confirmó inicialmente la cifra de dos fallecidos y tres heridos, mientras que posteriormente la prefectura de Alpes Marítimos actualizó la cifra con seis heridos, entre ellos tres graves.

Los autores se dieron a la fuga y un amplio dispositivo policial fue desplegado en la zona donde tuvo lugar el tiroteo, que se produjo tras varios días de incidentes vinculados con el narcotráfico en distintos barrios de la ciudad mediterránea, que ya habían dejado al menos un herido.

El alcalde de Niza, Éric Ciotti, presente en el lugar de los hechos junto al prefecto de Alpes Marítimos, Laurent Hottiaux, denunció una escalada de violencia.

El tiroteo ocurrió en la plaza des Amaryllis, un punto muy concurrido del barrio de Les Moulins, donde detrás del perímetro de seguridad instalado por las fuerzas del orden se encuentran áreas de juegos infantiles, explicó el diario regional Nice Matin.

Una residente del barrio, madre de un estudiante de secundaria, relató a los medios locales que su hijo vio "a cuatro personas encapuchadas corriendo" cuando regresaba del colegio junto a un amigo.

Los bomberos informaron en redes sociales que el sector de Les Moulins y sus alrededores permanecía "completamente bloqueado" debido al operativo desplegado.

"El conjunto de los servicios policiales está movilizado para localizar a los autores, actualmente prófugos, y ponerlos cuanto antes a disposición de la justicia", declaró el delegado del Gobierno en la red social X.