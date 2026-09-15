Dos muertos y 114 heridos por fuga de amoníaco en fábrica de Irak

Las autoridades no han informado por el momento de las causas de la fuga de amoníaco ni de las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Dos personas murieron y otras 114 resultaron heridas por una fuga de amoníaco registrada en una fábrica de Basora, en el sureste de Irak, informó este lunes el Ministerio de Salud iraquí, que confirmó que se trata del balance final de víctimas.

El portavoz del Ministerio de Salud, Saif al Badr, citado por la agencia de noticias iraquí INA, señaló que todos los heridos recibieron el tratamiento y la atención médica necesarios y que su estado de salud fue vigilado bajo la dirección supervisión del ministro de Salud, Abdul Hussein al Moussawi.

Al Badr indicó que más de 50 ambulancias fueron enviadas al lugar del incidente para prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a centros médicos. La mayoría de los afectados ya ha recibido el alta hospitalaria.

No obstante, 21 personas permanecen ingresadas en hospitales de Basora: 12 en el Hospital Al Zubair, dos en el Hospital Al Sayyab y siete en el Hospital Kuwaití.

El portavoz precisó que todos los pacientes hospitalizados se encuentran estables, salvo uno, y aseguró que la atención médica y la vigilancia de los heridos continúan.

Las autoridades no han informado por el momento de las causas de la fuga de amoníaco ni de las circunstancias en las que se produjo el incidente.