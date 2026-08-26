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Dos fuertes sismos estremecen a Costa Rica durante la madrugada

Por: Diana Valeria Leyva

24 Agosto 2026, 07:31

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También se registraron varias réplicas, siendo la más fuerte de una intensidad de 3.8, las cuales fueron percibidas en distintos sectores del país

Dos fuertes sismos estremecen a Costa Rica durante la madrugada
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Costa Rica se vio sacudida por dos sismos de magnitud 5.4 y 4.8 durante las primeras horas de este lunes.

Según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR), el primer movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 1:37 horas, con una magnitud confirmada de 5.4 y profundidad de 7 kilómetros.

#Temblor
Dos fuertes sismos de 5.4 y 4.8 grados sacudieron la madrugada de este lunes, la zona central de Costa Rica.

Solo se reportaron daños materiales en algunos sectores de ese país. pic.twitter.com/EgWSR0AXos

— We News (@wenewsec) August 24, 2026

 

Mientras que el segundo se registró dos minutos después, con una profundidad de 10 kilómetros al norte de Cascajal.

Dos fuertes sismos sacudieron Costa Rica este lunes.

#EnjambreMentiroso pic.twitter.com/fFe5sTLrDo

— Iliana💫 (@Ilianatsm) August 24, 2026

Autoridades mencionaron que después de esto se registraron varias réplicassiendo la más fuerte de una intensidad de 3.8, las cuales fueron percibidas en distintos sectores del país y algunos ciudadanos reportaron la caída de objetos.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

 

 

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