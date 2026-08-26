Dos fuertes sismos estremecen a Costa Rica durante la madrugada

También se registraron varias réplicas, siendo la más fuerte de una intensidad de 3.8, las cuales fueron percibidas en distintos sectores del país

Costa Rica se vio sacudida por dos sismos de magnitud 5.4 y 4.8 durante las primeras horas de este lunes.

Según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR), el primer movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 1:37 horas, con una magnitud confirmada de 5.4 y profundidad de 7 kilómetros.