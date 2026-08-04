Dos bomberos mueren al combatir incendio industrial en India

Las autoridades también verificarán el cumplimiento de las medidas de protección y las autorizaciones necesarias para la operación de la fábrica

Dos bomberos murieron y tres más resultaron heridos durante el combate de un incendio en una fábrica de componentes electrónicos y circuitos impresos ubicada en Greater Noida, una de las principales zonas industriales del norte de India.

Las víctimas formaban parte del equipo desplegado para contener las llamas cuando una pared lateral y una viga metálica de la planta colapsaron repentinamente sobre cinco integrantes del cuerpo de emergencias.

El incendio comenzó alrededor de las 3:00 horas de este martes en las instalaciones de la empresa ILGIM, localizadas en el parque industrial Ecotech-3, dentro del estado de Uttar Pradesh y a unos 30 kilómetros de Nueva Delhi.

Una pared colapsó durante las labores de extinción

Después de recibir el reporte, la Policía y el Departamento de Bomberos movilizaron al menos seis unidades de emergencia para combatir el fuego en la planta dedicada a la fabricación de placas de circuito impreso, conocidas como PCB por sus siglas en inglés.

Los equipos lograron controlar el incendio, pero durante las maniobras una parte de la estructura debilitada cedió. Una pared y una viga de hierro se desplomaron sobre los rescatistas, dejando cinco elementos con lesiones de gravedad.

Todos fueron trasladados en ambulancia a un hospital cercano, donde se confirmó la muerte del bombero Rohit Yadav y del conductor y jefe de policía adscrito al servicio contra incendios Tirathpal Singh.

Los otros tres lesionados fueron identificados como Rajpal Singh, Manish Kumar y Amit Kumar. Las autoridades informaron que permanecen hospitalizados, aunque su condición es estable y se encuentran fuera de peligro.

Investigan las condiciones de seguridad de la planta

Hasta el momento no se han reportado trabajadores de la fábrica muertos, heridos o desaparecidos. El balance confirmado se concentra en los integrantes del cuerpo de bomberos alcanzados por el colapso.

Elementos de la Policía y de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres permanecen en el inmueble para revisar la estructura, retirar escombros y descartar nuevos desprendimientos que puedan poner en riesgo a los equipos desplegados.

La causa del incendio todavía no ha sido determinada. Las investigaciones deberán establecer el punto donde comenzaron las llamas, los materiales almacenados dentro de la planta y las condiciones que provocaron la caída de la pared y la viga metálica.

Las autoridades también verificarán el cumplimiento de las medidas de protección contra incendios y las autorizaciones necesarias para la operación de la fábrica.

Greater Noida concentra importantes operaciones industriales

Greater Noida se encuentra en la periferia de la capital india y alberga parques industriales vinculados con los sectores tecnológico, automotriz, electrónico y textil.

La zona ha experimentado un rápido crecimiento como centro de producción y proveeduría, por lo que el accidente volvió a colocar bajo atención las condiciones de seguridad en las instalaciones industriales y los riesgos que enfrentan los cuerpos de emergencia durante este tipo de siniestros.